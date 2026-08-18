Finances
El deute públic marca màxims històrics amb 1,7 bilions d'euros i eleva el seu pes respecte al PIB al 101,5 %
Després de dos mesos de moderació en termes absoluts, la xifra torna a créixer tant en esta magnitud com en percentatge respecte al PIB
El deute de les administracions públiques va tornar a marcar un màxim històric este mes de juny, en aconseguir els 1,763 bilions d'euros. El saldo va créixer un 4,2 % interanual i va recuperar la senda ascendent en termes absoluts després de dos mesos consecutius de descensos.
En relació amb el PIB espanyol, el deute públic també va repuntar en passar del 100,2 % registrat al maig al 101,5 % al juny. No obstant això, el percentatge es va situar 1,9 punts per davall del nivell de juny de 2025, quan aconseguia el 103,4 % del PIB, segons les dades publicades este dimarts pel Banc d'Espanya.
El desglossament del deute
La institució dirigida per José Luis Escrivá detalla en el desglossament que el deute de l'Estat va créixer un 4,4 % interanual, situant-se en 1,602 bilions d'euros. Per si mateixa, l'Administració central aglutina un 92,2 % respecte al PIB. D'altra banda, en les altres unitats de l'Administració central el saldo va ser de 33.000 milions (1,9 % del PIB), que representa una disminució del 6 % respecte a la mateixa dada de l'any anterior. Per part seua, el saldo de deute de les administracions de Seguretat Social es va situar en 136.000, un 7,9 % més que un any abans, i correspon a un 7,8 % del PIB.
En un altre orde, el deute de les comunitats autònomes va augmentar un 3,6 %, ascendint a 355.000 milions d'euros, equivalent a un 20,4 % del PIB. D'altra banda, el deute de les corporacions locals (diputacions, capítols, consells insulars, ciutats autònomes, ajuntaments, entitats locals menors i les seues agrupacions i entitats dependents no productores de mercat) es va situar en 21.000 milions d'euros en este mes (1,2 % del PIB), un 8,1 % inferior a l'import registrat un any abans. D'altra banda, la consolidació en el conjunt de les administracions públiques -és a dir, el deute en poder dels diferents subsectors que componen este sector- va ser de 385.000 milions d'euros, un augment del 3,7 % respecte a l'any anterior, i representa un 22,1 % del PIB.
El deute en el que va d'any
El Banc d'Espanya detalla també que el saldo total de deute públic s'ha incrementat en 64.400 milions d'euros en el que va d'any. En particular, el deute de l'Estat es va incrementar en 52.600 milions, el de les comunitats autònomes ho va fer en 13.400 milions, i la de les corporacions locals, en 700 milions. Per part seua, el deute d'altres unitats de l'Administració central es va reduir en 1.200 milions d'euros respecte a desembre de l'any anterior. Finalment, per l'efecte de la consolidació, el deute es va reduir en 1.100 milions d'euros.
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