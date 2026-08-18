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Els palistes d'Algemesí vencen els campions del Sella i aconseguixen el bitllet a l'Argentina

Una intel·ligent estratègia de carrera i un atac a 750 metres de la meta permeten al tàndem del club Scooter coronar-se en l'exigent prova de 28 quilòmetres

Marc Martínez i Mario Masiá en la seua piragua després de la competició.

Marc Martínez i Mario Masiá en la seua piragua després de la competició. / Jordi Giménez

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Jordi Giménez

Antella

Marc Martínez i Mario Masiá es consoliden entre l'elit del piragüisme espanyol. Els palistes de l'Scooter d'Algemesí, contra tot pronòstic, però amb tot mereixement, es van imposar en el selectiu classificatori per al mundial de marató (28,2 quilòmetres amb set ports), que es disputarà a la fi d'octubre a l'Argentina. Els algemesinencs van demostrar que en 2026 han pujat dos escalons el seu nivell i van véncer en un control selectiu en el qual estaven els millors de la marató espanyola, com Miguel Llorens i Alberto Plaza, subcampió en K-2 i guanyador en K-1 en el Descens Internacional del Sella 2026, respectivament, o el K-2 format per Javier López i Pedro Vázquez, quarts en Sella 2026 i campions d'Espanya en K-2 1.000 també en esta temporada.

Los palistas del club Scooter de Algemesí, satisfechos tras el triunfo.

Els palistes del club Scooter d'Algemesí, satisfets després del triomf. / Jordi Giménez

Però Martínez i Masiá no es van arrugar. Venien de ser campions d'Espanya de rius i 17ens al Sella malgrat realitzar una mala eixida que els va condemnar durant tota la prova. En esta ocasió van arrancar molt bé i durant les sis primeres voltes van ser els que van marcar el ritme més temps. “Com ningú volia rellevar, vam optar per portar un ritme lent per a no desgastar-nos i tindre forces per al final”, reconeix Martínez. A falta de dos voltes, van començar a portar la batuta els K-2 asturians de López i Vázquez (Los Rápidos de Arias de Arriondas) i Llorens i Plaza (equip combinat). Però en eixir de l'últim port, faltant la volta xicoteta de 750 metres, els de l'Scooter van atacar i es van posar al capdavant, a una velocitat alta, però reservant una marxa per al final. I així va ser. En els últims dos-cents metres van començar un esprint llarg que va rebentar els seus rivals i els va permetre guanyar (amb 2 h 23 m 36 s) i classificar-se per al Mundial, en el qual també estarà el seu veí d'Algemesí Izan Aliaga, que competirà en K-1 sub-23.

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Descens Internacional del Carrión

A més, Mario Masiá i Marc Martínez també van participar en el 60 Descens Internacional del Carrión (de 16 quilòmetres a Alar del Rey, Palència), una de les proves de rius amb més solera del panorama espanyol. Masiá (competint per l'Scooter) va finalitzar segon en sènior K-1 (53 m 54 s), mentres que Martínez va obtindre el tercer lloc en K-2 sènior (competint en esta ocasió pel Club Sirio la Llongar de Cangas de Onís) juntament amb Abel García (47 m 30 s 54 s).

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