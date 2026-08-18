Mor Ernest Sena, històric de la democràcia cristiana valenciana i primer director general d'Economia en la preautonomia
Mort als 80 anys, va dirigir l'Institut Català de Finances amb CiU i va ser síndic de Comptes de la Generalitat de Catalunya
El que fora director general d'Economia del Consell del País Valencià, Ernest Sena i Calabuig, ha mort a València. L'històric democratacristià valencià va desenrotllar bona part de la seua trajectòria política a Catalunya. Va ser director de l'Institut Català de Finances durant els governs de CiU, entre 1993 i 2004, i durant sis anys va ocupar la plaça de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya fins a 2011.
La mort, avançada este matí per Vilaweb, li arriba als 80 anys d'edat. Sena és un dels noms històrics de la constel·lació de protagonistes de la Transició valenciana. Va mantindre una intensa activitat en el procés democràtic valencià, encara que la seua trajectòria política més consolidada es va forjar al nord del Sénia.
Va ser un dels fundadors del setmanari Valencia Semanal i membre de la Unió Democràtica del País Valencià (UDPV) des de mitjan anys 60. Va estar casat amb l'editora i pedagoga Rosa Serrano, membre del Consell Valencià de Cultura.
Els estudis i el treball el vincularien a Barcelona, on va desenrotllar la major part de la seua trajectòria política i institucional. En la segona mitat dels 70 va ser director del servici d'estudis de la Borsa de València i, en 1978, es va integrar en el Consell preautonòmic com a responsable d'Economia. A Barcelona es va llicenciar en Ciències Econòmiques, Polítiques i Comercials. Va treballar en el servici d'estudis de Banca Catalana, i va ser responsable de la secció d'economia del diari El Correo Catalán. Una de les seues últimes activitats va ser com a administrador de la Fundació CMJ Godó, que vela per xiquets, jóvens i majors en situació d'exclusió social.
Nascut a Russafa i criat en aquella València que encara tenia horta, el compromís polític naix del seu vincle amb el món escultista i la consciència de valencianitzar aquell moviment i la persecució a la llengua. Allò el va portar a Lo Rat Penat, amb la qual va entrar en contacte pels cursos de valencià. Tot en paral·lel als estudis de perit mercantil a l'Escola Superior de Comerç de València, on, gràcies a la seua obstinació, va aconseguir, fins i tot, fer un examen de comptabilitat en llengua pròpia, segons contava ell mateix en una entrevista amb Francesc Pérez Moragón en El Diario.es.
Aquella primera militància el va conduir a la UDPV, on va entrar en contacte amb Vicent Miquel i Diego, la seua germana Carme, Rafael Ninyoles, Lluís Aracil i altres. Va participar en el seu primer congrés, a l'Ateneu Mercantil de València, el juny de 1965.
L'exconseller Vicent Soler lamentava este dimarts la seua pèrdua, i el recordava com un membre importantíssim de la lluita antifranquista i d'aquella UDPV, juntament amb Miquel i Diego o Ruiz Monrabal. "Era el representant d'UDPV en el Consell Democràtic del País Valencià, amb una activitat política importantíssima en la clandestinitat, era el que tenia els contactes amb la resta de l'oposició democràtica", lamentava.
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