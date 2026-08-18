Mobilitat ferroviària
Puente anuncia l'arribada de 41 nous trens per a alleujar el servici de Rodalia a Xàtiva, Gandia i Castelló
El ministre ha acudit a Xàtiva a la "presentació" els nous trens adquirits per l'operadora Renfe, els Civia de la sèrie 465.
Levante-EMV
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha aprofitat la seua visita a Xàtiva per a presentar i anunciar la imminent posada en marxa de 41 nou trens amb els quals Renfe espera alleujar els problemes de saturació i capacitat en les línies electrificades del nucli de Rodalia de València. Concretament es tracta dels trens Civia sèrie 465, que permetran incrementar fins a un 30 % la capacitat de passatgers de les línies C1 a Gandia, C2 a Xàtiva i C6 a Castelló, una vegada es complete la substitució de la flota que opera actualment estos trens.
La flota que s'incorporarà a la xarxa de Rodalia de València està composta de 41 unitats de trens Civia sèrie 465, que aniran substituint progressivament els 34 trens de la sèrie 447 i els 7 trens de la sèrie 464 que operen en estes tres línies en l'actualitat. Els vehicles Civia sèrie 465 són els més moderns que té Renfe per a servicis de Rodalia, i compten amb una capacitat significativament superior: cada unitat està formada per 5 cotxes enfront dels 3 cotxes de la sèrie 447.
La incorporació d'estos 41 trens als Rodalia de València es farà una vegada finalitzada la posada a zero dels cotxes, "que se centra a millorar el confort i els equipaments relacionats amb el viatger", segons el Ministeri de Transports. Es preveu que, al tancament d'enguany, Rodalia València dispose ja de 22 nous vehicles, als quals s'aniran incorporant de manera gradual altres 19 trens més al llarg de 2027.
Les noves composicions reforçaran els servicis de les línies C1 València-Gandia, C2 València-Xàtiva-Moixent i C6 València-Castelló, on es registrarà un important increment de places diàries. "La modernització de la flota de trens aportarà importants beneficis en termes de fiabilitat, capacitat, confort i accessibilitat per als viatgers", defenen fonts de Transports.
Trens més moderns i amb major capacitat
L'arribada dels nous trens substitució de vehicles suposarà, a més, una important disminució en l'edat mitjana de la flota de Rodalia de València, així com la ja esmentada ampliació de la capacitat per a viatgers. I és que l'actual sèrie 447, de la qual ara mateix hi ha 34 unitats, va començar a operar a principis dels anys noranta amb una capacitat de 549 places sumant les de seient i les dretes. Quant als set trens de la sèrie 464, pertanyen a la família dels Civia i estan compostos per dos cotxes amb cabina, un remolc de pis baix i un altre de pis alt, amb una capacitat de 600 places.
Per part seua, els trens Civia de la sèrie 465, desenrotllats per a donar resposta a l'augment de la demanda en les grans àrees metropolitanes i a la necessitat de renovació del parc mòbil, destaquen per la seua modularitat, accessibilitat i capacitat. Estes unitats, que van començar a circular entre 2003 i 2012, incorporen cotxes de pis baix a nivell de l'andana que faciliten l'accés a les persones amb mobilitat reduïda i poden aconseguir capacitats de 748 places.
"Amb este rejoveniment de l'edat mitjana del parc de trens, Renfe reafirma el seu compromís amb la millora contínua dels servicis de Rodalia i amb una mobilitat cada vegada més sostenible, accessible i eficient per a les persones viatgeres".
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