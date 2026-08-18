Sinistralitat viària
Sis ferits en un accident en l'A-35 a l'altura de Vallada
Tres ambulàncies van traslladar este dilluns els afectats, tots ells amb contusions, a l'hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva
S. Gómez
Sis persones van resultar ferides este dilluns a la vesprada en un accident de trànsit ocorregut en l'A-35 a l'altura de Vallada, en sentit Xàtiva. Els afectats, que presentaven diverses contusions, van ser traslladats a l'hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.
El sinistre es va produir durant la vesprada i a les 16.36 hores la Direcció General de Trànsit (DGT) ja advertia de les complicacions que estava ocasionant en l'autovia. L'accident va obligar a tallar el carril esquerre de l'A-35 en sentit Xàtiva. Trànsit va comunicar posteriorment que la incidència havia quedat resolta.
El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va mobilitzar fins al lloc tres ambulàncies de suport vital bàsic (SVB). Els equips sanitaris van atendre un total de sis persones per diverses contusions i van procedir a traslladar-les a l'hospital de Xàtiva.
Elevada sinistralitat
El nou accident es produïx en una carretera que està registrant una elevada sinistralitat durant este any en la Costera. El passat 21 de juliol, Levante-EMV va informar que l'A-35 concentrava ja sis víctimes mortals a la comarca en el que portem de 2026, després d'una successió d'accidents greus.
L'últim sinistre mortal s'havia produït a penes uns dies abans, el 18 de juliol, a Montesa, on una persona va morir i altres tres van resultar ferides en una eixida de via registrada també en l'A-35. L'accident va ocórrer cap a les 17.30 hores i els tres ferits van ser traslladats a l'hospital Lluís Alcanyís.
L'A-35 ja havia registrat, a més, altres accidents importants enguany en este mateix entorn. A la fi d'abril, una col·lisió a Vallada en la qual es van veure implicats tres camions va provocar sis quilòmetres de retencions i va obligar també a tallar el carril esquerre de l'autovia.
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