Política internacional
Trump mana callar a una reportera de CNN per preguntar-li sobre Corea del Nord
El mandatari estatunidenc va qualificar de "sorollosa" i "bulliciosa" Kristen Holmes per insistir en preguntes sobre els seus contactes amb Kim Jong-un
EFE
El president dels Estats Units, Donald Trump, va manar callar este dilluns en diverses ocasions a la corresponsal de CNN a la Casa Blanca, Kristen Holmes, quan la periodista intentava preguntar-li pels seus recents contactes amb el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, i per la decisió de reduir l'escala de les maniobres militars entre Washington i Seül.
Trump va interrompre Holmes mentres esta formulava les seues preguntes i la va qualificar de "sorollosa" i "bulliciosa", a més d'acusar-la de fer "notícies falses". La periodista tractava de saber per què Kim no s'havia pronunciat públicament sobre l'anunci de Trump de reduir l'escala dels exercicis militars conjunts amb Corea del Sud.
Davant la insistència de Holmes, el mandatari va assegurar que Kim sí que havia respost als missatges que li ha enviat i que els intercanvis entre els dos estan sent "molt positius", encara que no va oferir detalls sobre el contingut d'eixes comunicacions. Trump també va tornar a defendre la seua decisió de reduir les maniobres militars i va sostindre que farà de la península coreana un lloc "més segur".
Enfrontaments amb la premsa
L'episodi es va produir durant un intercanvi amb periodistes en el Despatx Oval, on Trump ha protagonitzat en altres ocasions enfrontaments amb membres de la premsa quan les preguntes no són del seu grat.
En esta ocasió, el mandatari va dirigir els seus retrets específicament contra Holmes mentres esta intentava obtindre més detalls sobre el seu acostament a Pyongyang.
Trump havia anunciat diumenge en xarxes socials que el Pentàgon reduirà l'escala dels exercicis militars entre els Estats Units i Corea del Sud perquè, a parer seu, eixes maniobres envien un missatge inadequat a Corea del Nord, un país que va considerar "respectuós" durant els seus mandats.
El president va tornar a defendre este dilluns eixa decisió i va afirmar que Kim sempre l'ha "tractat amb respecte" i que els dos s'entenen bé.
Trump es va reunir en tres ocasions amb Kim durant el seu primer mandat (2017-2021) per a intentar aconseguir un acord que conduïra a la desnuclearització de la península coreana.
Les negociacions van acabar sense acord després que el llavors president considerara insuficient la proposta de Pyongyang, que posteriorment va estrényer els seus vincles amb Rússia.
Tensió amb Corea del Sud
El nou acostament es produïx, a més, en un context de tensió entre Washington i Seül. Trump va afirmar diumenge i va tornar a assenyalar este dilluns que Corea del Sud es va negar a fer costat als Estats Units en la seua guerra per a "desnuclearitzar" l'Iran i va acusar el Govern de Joe Biden d'haver reduït l'augment de la contribució sud-coreana al gasto militar compartit.
Preguntat pels qui consideren que la seua política l'acosta més a Corea del Nord que als seus aliats tradicionals, Trump va respondre que la seua estratègia fa de la península coreana un lloc "més segur".
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