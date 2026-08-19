Aconseguixen reanimar un home que s'ha desplomat quan feia 'running' en el Primer Muntanyar de Xàbia
Feia esport a primera hora del matí amb altres companys quan ha patit una parada cardiorespiratòria
Els policies locals li han recuperat les constants vitals amb el desfibril·lador
Un corredor s'ha desplomat este matí en el Primer Muntanyar de Xàbia en patir una parada cardiorespiratòria. Havia eixit a fer running amb uns amics i un familiar. Estos han avisat ràpidament. De seguida ha arribat una patrulla de la Policia Local. Els agents han aconseguit recuperar-li el pols amb el desfibril·lador. També han acudit un equip mèdic del SAMU i sanitaris de la Creu Roja. Ha aterrat en l'helisuperfície que està al costat del riu Gorgos l'helicòpter medicalitzat.
L'equip mèdic del SAMU li ha realitzat maniobres de reanimació avançades. L'han estabilitzat. En estos moments, s'està valorant si s'evacua l'home, que té entre 40 i 50 anys, en helicòpter o si se'l trasllada en ambulància a l'hospital de Dénia. La Policia Local ha tallat la carretera del Primer Muntanyar en previsió, en un primer moment, que l'helicòpter poguera aterrar allí.
Calor des de bon matí
L'home havia eixit a córrer a primera hora, sobre les 8 del matí. La calor ja és intensa i el sol cau a plom. Hui s'ha decretat l'alerta roja per temperatures extremes. S'aconsella no fer esport a l'aire lliure. El Primer Muntanyar, que compta amb un carril reservat per a vianants, és a primera hora un formiguejar de veïns i turistes que ixen a caminar i a córrer.
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