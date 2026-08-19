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Risc per calor

Avís roig a la Comunitat Valenciana: estos són els municipis en risc per temperatures extremes

Es preveu per a hui una situació meteorològica "molt adversa" amb altes temperatures, vent de ponent i baixa humitat

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Avís roig per calor extrema a la Comunitat Valenciana

Avís roig per calor extrema a la Comunitat Valenciana / Germán Caballero

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Alba Grimaldos

València

La Comunitat Valenciana afronta hui el quint episodi de calor extrema de l'estiu. L'Agència  Estatal de Meteorologia (Aemet) advertix d'una situació meteorològica "molt adversa" i ha elevat l'avís roig per temperatures extremes en el litoral de la província de València i el litoral nord d'Alacant, on es podria aribar als 44 graus.

Segons ha informat Aemet, este dimecres serà la jornada més complicada d'este episodi, marcat per temperatures extremes, vent de ponent i una humitat molt baixa. Davant esta situació, la Conselleria de Sanitat ha facilitat un llistat de municipis valencians que es troben hui en risc alt per a la salut derivat de les altes temperatures.

Risc alt (Rojo)

L'Alt Millars

Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina.

L'Alt Palància

Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toro (el), Torás, Vall de Almonacid, Viver.

El Baix Maestrat

Alcalà de Xivert, Castell de Cabres, Pobla de Benifassà (la), Salzadella (la).

El Baix Segura

Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos (los), Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja.

El Baix Vinalopó

Crevillent, Elx, Santa Pola.

El Camp de Morvedre

Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d'Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt, Segart, Torres Torres.

El Camp de Túria

Benaguasil, Benissanó, Bétera, Eliana (l'), Gátova, Llíria, Marines, Nàquera, Olocau, Pobla de Vallbona (la), Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, Vilamarxant.

El Vinalopó Mitjà

Aspe, Fondó de les Neus (el), Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda.

Els Ports

Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, Mata de Morella (la), Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores, Zorita del Maestrazgo.

La Foia de Bunyol

Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Yátova.

La Marina Baixa

Alfàs del Pi (l'), Benidorm, Finestrat, Nucia (la), Orxeta, Polop, Relleu, Vila Joiosa.

La Plana Alta

Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Coves de Vinromà (les), Orpesa, Pobla Tornesa (la), Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, Torre d'en Doménec (la), Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea.

La Plana Baixa

Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alqueries (les), Artana, Aín, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, Llosa (la), Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera, Tales, Vall d'Uixó (la), Vila-real, Vilavella (la).

La Ribera Alta

Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcúdia (l'), Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Montserrat, Pobla Llarga (la), Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Castelló, Énova (l').

La Ribera Baixa

Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca.

La Safor

Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa (l'), Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d'en Carròs (la), Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia (el), Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco, Xeresa.

La Vall d'Albaida

Pinet.

L'Alacantí

Agost, Aigües, Alacant, Busot, Campello (el), Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig.

L'Alcalatén

Alcora (l'), Costur, Figueroles, Llucena, Useres (les), Xodos.

L'Alt Maestrat

Albocàsser, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Benfigos, Catí, Culla, Serratella (la), Torre d'en Besora, Tírig, Vilar de Canes, Vistabella del Maestrat.

L'Horta Nord

Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, Paterna, Pobla de Farnals (la), Puig de Santa Maria (el), Puçol, Rafelbuñol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.

L'Horta Sud

Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella.

La Serrania

Alcublas, Pedralba.

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