Risc per calor
Avís roig a la Comunitat Valenciana: estos són els municipis en risc per temperatures extremes
Es preveu per a hui una situació meteorològica "molt adversa" amb altes temperatures, vent de ponent i baixa humitat
Seguix en directe l'última hora de l'avís roig per calor extrema a la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana afronta hui el quint episodi de calor extrema de l'estiu. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) advertix d'una situació meteorològica "molt adversa" i ha elevat l'avís roig per temperatures extremes en el litoral de la província de València i el litoral nord d'Alacant, on es podria aribar als 44 graus.
Segons ha informat Aemet, este dimecres serà la jornada més complicada d'este episodi, marcat per temperatures extremes, vent de ponent i una humitat molt baixa. Davant esta situació, la Conselleria de Sanitat ha facilitat un llistat de municipis valencians que es troben hui en risc alt per a la salut derivat de les altes temperatures.
Risc alt (Rojo)
L'Alt Millars
Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina.
L'Alt Palància
Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toro (el), Torás, Vall de Almonacid, Viver.
El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert, Castell de Cabres, Pobla de Benifassà (la), Salzadella (la).
El Baix Segura
Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos (los), Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja.
El Baix Vinalopó
Crevillent, Elx, Santa Pola.
El Camp de Morvedre
Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d'Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt, Segart, Torres Torres.
El Camp de Túria
Benaguasil, Benissanó, Bétera, Eliana (l'), Gátova, Llíria, Marines, Nàquera, Olocau, Pobla de Vallbona (la), Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, Vilamarxant.
El Vinalopó Mitjà
Aspe, Fondó de les Neus (el), Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda.
Els Ports
Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, Mata de Morella (la), Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores, Zorita del Maestrazgo.
La Foia de Bunyol
Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Yátova.
La Marina Baixa
Alfàs del Pi (l'), Benidorm, Finestrat, Nucia (la), Orxeta, Polop, Relleu, Vila Joiosa.
La Plana Alta
Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Coves de Vinromà (les), Orpesa, Pobla Tornesa (la), Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, Torre d'en Doménec (la), Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea.
La Plana Baixa
Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alqueries (les), Artana, Aín, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, Llosa (la), Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera, Tales, Vall d'Uixó (la), Vila-real, Vilavella (la).
La Ribera Alta
Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcúdia (l'), Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Montserrat, Pobla Llarga (la), Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Castelló, Énova (l').
La Ribera Baixa
Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca.
La Safor
Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa (l'), Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d'en Carròs (la), Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia (el), Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco, Xeresa.
La Vall d'Albaida
Pinet.
L'Alacantí
Agost, Aigües, Alacant, Busot, Campello (el), Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig.
L'Alcalatén
Alcora (l'), Costur, Figueroles, Llucena, Useres (les), Xodos.
L'Alt Maestrat
Albocàsser, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Benfigos, Catí, Culla, Serratella (la), Torre d'en Besora, Tírig, Vilar de Canes, Vistabella del Maestrat.
L'Horta Nord
Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada, Museros, Paterna, Pobla de Farnals (la), Puig de Santa Maria (el), Puçol, Rafelbuñol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.
L'Horta Sud
Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella.
La Serrania
Alcublas, Pedralba.
València
València.
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