Desaparició
Busquen un home desaparegut a Torrent des del dia de l'eclipsi
Antonio Vicente, de 59 anys, mesura 1,72, té complexió normal, monyo negre i canós i ulls foscos
Antonio Vicente M. P., de 59 anys, roman desaparegut des del passat 12 d'agost a Torrent, sense que fins al moment hi haja notícies sobre el seu parador. La desaparició es va produir el mateix dia en què va tindre lloc l'eclipsi solar, i l'associació SOS Desaparecidos ha difós una alerta per a sol·licitar la col·laboració ciutadana en la seua localització. L'home mesura 1,72 metres, té complexió normal, el monyo negre i canós i els ulls foscos.
SOS Desaparecidos demana a qualsevol persona que puga disposar d'informació sobre el seu parador que es pose en contacte amb l'associació en el telèfon 868 286 726 o a través del correu electrònic info@sosdesaparecidos.es. «Qualsevol dada, per insignificant que semble, pot ser important», assenyala l'associació, que anima a compartir l'alerta per a contribuir al fet que Antonio puga tornar com més prompte millor amb els seus familiars i coneguts.
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