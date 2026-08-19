Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo calor ValenciaPrecio VPOPermisos trabajo aviso rojoAgresión sexual a su hijastraFuneral joven asesinadoMultas a docentesRecaudación por herenciasRobo campo Alzira
instagramlinkedin

Desaparició

Busquen un home desaparegut a Torrent des del dia de l'eclipsi

Antonio Vicente, de 59 anys, mesura 1,72, té complexió normal, monyo negre i canós i ulls foscos

Una imatge d'Antonio publicada per SOS Desaparecidos.

Una imatge d'Antonio publicada per SOS Desaparecidos. / SOS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ada Dasí

Ada Dasí

Torrent

Antonio Vicente M. P., de 59 anys, roman desaparegut des del passat 12 d'agost a Torrent, sense que fins al moment hi haja notícies sobre el seu parador. La desaparició es va produir el mateix dia en què va tindre lloc l'eclipsi solar, i l'associació SOS Desaparecidos ha difós una alerta per a sol·licitar la col·laboració ciutadana en la seua localització. L'home mesura 1,72 metres, té complexió normal, el monyo negre i canós i els ulls foscos.

SOS Desaparecidos demana a qualsevol persona que puga disposar d'informació sobre el seu parador que es pose en contacte amb l'associació en el telèfon 868 286 726 o a través del correu electrònic info@sosdesaparecidos.es. «Qualsevol dada, per insignificant que semble, pot ser important», assenyala l'associació, que anima a compartir l'alerta per a contribuir al fet que Antonio puga tornar com més prompte millor amb els seus familiars i coneguts.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents