La Generalitat reivindica que el cost de la construcció ha pujat el triple que el metre quadrat de VPO
La Conselleria de Vivenda defén l'actualització del mòdul de vivenda protegida un 7 % (un màxim de 2.568 euros/m²) i que la nova política ha triplicat el nombre de sol·licituds de qualificació de vivenda en any i mig
La Generalitat Valenciana ha actualitzat un 7 % el mòdul de la Vivenda de Protecció Pública (VPP) amb l'objectiu de garantir la viabilitat de les promocions i consolidar el fort creixement que està experimentant la vivenda protegida en la Comunitat Valenciana, assenyala la Conselleria de Vivenda en un comunicat.
Es tracta d'una actualització del sostre màxim de venda de la vivenda protegida, no d'un increment equivalent dels costos per a les famílies. A més, l'ajust se situa molt per davall de l'augment acumulat dels costos de construcció, que arriba al 21,79 %.
El director general de Planificació i Polítiques de Vivenda, Juan Antonio Pérez Sala, ha assenyalat que “durant els huit anys de govern del Botànic no es va fer res per a actualitzar ni impulsar de manera suficient la vivenda protegida, i eixa inacció va contribuir a paralitzar la construcció de VPP a la Comunitat Valenciana, agreujant una crisi residencial sense precedents”. En este sentit, ha recordat que “quan finalment es va decidir actualitzar el mòdul, es va fer d'una sola vegada i en 400 euros, passant de 1.800 a 2.200 euros, la qual cosa va suposar un increment del 22,2 %”. “És a dir, els qui ara qüestionen una actualització moderada del 7 % van ser capaços d'aplicar en una única pujada un increment més de tres vegades superior al que estem realitzant ara”, ha declarat.
Des de l'entrada en vigor del Decret 180/2024, que va establir l'actual règim jurídic de la VPP, les sol·licituds de qualificació han experimentat un creixement molt significatiu. Durant el primer mes d'aplicació es van presentar més sol·licituds que en els onze mesos anteriors junts, multiplicant-se per més de dotze el ritme mensual i aconseguint un volum equivalent al 112,2 % de tot el sol·licitat durant eixos onze mesos.
La tendència es va consolidar en 2025. Eixe any es van registrar 1.099 sol·licituds de qualificació provisional, un 9 % més que en 2024, i 1.061 sol·licituds de qualificació definitiva, enfront de les 54 registrades en 2024. Les qualificacions definitives es van multiplicar així pràcticament per vint en un sol any.
Segons Pérez Sala, “l'acceleració continua en 2026. Només durant el primer semestre s'han presentat 1.588 sol·licituds de qualificació provisional, 489 més que en tot l'exercici anterior, un 44,5 % més. El ritme mensual de sol·licituds ha augmentat un 189 %, pràcticament triplicant-se en només any i mig”.
En paral·lel, dins del Pla Viu Comunitat Valenciana, les mesures de simplificació administrativa i col·laboració publicoprivada impulsades pel Consell han permés activar ja més de 4.800 vivendes protegides, i superant les 6.500 si es tenen en compte les sol·licituds de qualificació privades.
Huit anys sense actualitzar el mòdul
La Generalitat recorda que els huit anys de govern de braços caiguts del Botànic, els va obligar a fer una pujada del mòdul de 400 euros, passant dels 1.800 euros a 2.200 euros en un únic decret. El que va suposar un augment del 22,2 % sense mecanisme de revisió previ.
“Resulta difícil que els qui van provocar llavors un increment de més de 1.600 euros a l'any en la quota hipotecària d'una vivenda protegida pretenguen ara donar lliçons sobre vivenda assequible. A més, el PSPV torna a demostrar que critica sense conéixer si més no les regles del Pla Estatal de Vivenda. Els socialistes exigixen recuperar un límit d'ingressos de 46.800 euros anuals calculat sobre 12 pagues, quan el mateix Pla Estatal establix eixe llindar sobre 14 pagues” ha declarat el director general.
Un 7 % per a pal·liar l'increment de costos d'un 21,79 %
L'actual ajust té caràcter excepcional i respon principalment a l'encariment de les matèries primeres i dels costos de producció registrat durant els últims anys. Un ajust que està recolzat per una memòria econòmica que justifica l'elevat increment del 21,79 % dels costos de construcció, enfront del qual la Generalitat actualitza el mòdul únicament un 7 %. L'objectiu és evitar que la falta d'actualització faça inviables noves promocions i acabe frenant el ritme de construcció de VPP.
L'actualització del mòdul ha de posar-se a més en perspectiva amb l'evolució del mercat lliure. Segons l'informe del segon trimestre de 2026 de la Càtedra Observatori de la Vivenda de la Universitat Politècnica de València (UPV), el preu mitjà de la vivenda plurifamiliar d'obra nova a València ja supera els 4.500 euros per metre quadrat, després d'incrementar-se prop d'un 10 % en un trimestre, mentres la pressió dels preus s'estén també a l'àrea metropolitana.
“La Generalitat considera que la prioritat ha de ser mantindre i augmentar l'oferta de vivenda protegida, especialment davant les dificultats d'accés a la vivenda que afronten les famílies i els jóvens. Per això, el Consell defén que esta actualització és una mesura moderada i necessària per a preservar l'activitat promotora i garantir que es continue construint vivenda protegida” ha declarat Pérez Sala.
L'evolució de les sol·licituds i de les vivendes activades demostra que la VPP ha entrat en una nova etapa de creixement que ha de consolidar-se. Més promocions, més oferta i més vivenda protegida són la via per a ampliar les oportunitats d'accés a una vivenda per a les famílies i els jóvens de la Comunitat Valenciana.
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