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El Govern ho confirma: els treballadors poden demanar un permís de 4 dies o reduir la seua jornada laboral si hi ha avís roig per calor

Aemet ha activat l'avís roig en tot el litoral de València i el nord d'Alacant, on els termòmetres podrien tornar a superar els 44 graus

Última hora de l'avís roig per altes temperatures en la Comunitat Valenciana

El Govern confirma que es pot sol·licitar un permís de 4 dies sempre que no es pot fer l'activitat laboral per culpa de les altes temperatures

El Govern confirma que es pot sol·licitar un permís de 4 dies sempre que no es pot fer l'activitat laboral per culpa de les altes temperatures

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Carlos Jover

La Comunitat Valenciana afronta el seu quint avís roig per altes temperatures en el que portem d'any, amb els termòmetres que podrien superar els 44 graus de dia i els 30 graus de nit. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat l'avís roig per a este dimecres 19 d'agost en el litoral de la província de València i en el litoral nord d'Alacant per temperatures extremes.

Davant estos avisos per altes temperatures que estan afectant el litoral valencià, el Ministeri de Treball ha volgut eixir al pas per a recordar que, quan hi haja un avís taronja o roig emés per Aemet, els treballadors tenen la possibilitat de reduir o modificar la seua jornada laboral. Encara que esta reducció o modificació depén en gran part si l'empresa no puga garantir la seguretat amb altres mesures.

El Ministeri de Treball ha recordat en les seues xarxes socials este dret laboral davant els avisos actius que afecten la Comunitat Valenciana.

A més, el Ministeri de Treball ha volgut remarcar que si els treballadors no tenen la possibilitat d'acudir al seu lloc de treball per les condicions meteorològiques, també disposen de quatre dies de permisos retribuïts fins que desapareguen les circumstàncies.

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Estes mesures queden arreplegades en la normativa de prevenció de riscos laborals, que exigix adoptar totes les mesures necessàries per a protegir les persones treballadores quan desenvolupen la seua activitat a l'aire lliure o en llocs que no poden aïllar-se completament de les condicions meteorològiques extremes.

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