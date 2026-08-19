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FITXATGES

Kamila Borkowska, primer fitxatge taronja a arribar a València

La internacional polonesa passarà la revisió mèdica abans de començar la pretemporada dilluns que ve

La pivot de 2,01 arriba procedent de l'AZS UMCS Lublin polonés, amb el qual es va proclamar campiona de la lliga

Així juga Kamila Borkowska, fitxatge del València Basket

Així juga Kamila Borkowska, fitxatge del València Basket / Levante TV

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Jorge Valero

Jorge Valero

València

El València Basket de Javi Torralba inicia la pretemporada dilluns que ve, però el desembarcament de jugadores ha començat ja este dimecres amb l'arribada a Manises de Kamila Borkowska. La pivot polonesa ha avançat uns dies la seua arribada per a sotmetre's a la pertinent revisió mèdica i tancar un fitxatge que es va concretar a principi de juliol.

La jugadora procedent de l'AZS UMCS Lublin polonés, amb el qual es va proclamar campiona de la lliga i amb el qual va jugar l'Eurocopa, serà una de les poques que puga iniciar la pretemporada, ja que fins a nou jugadores estan concentrades amb les seues seleccions o competint encara en la WNBA.

Una joia del bàsquet europeu

Amb Borkowska, el València Basket firma una de les grans interiors de futur en el bàsquet europeu, ja que als seus 23 anys i amb 2.01 d'altura és internacional amb el seu país i ha brillat sempre des de les categories inferiors. En l'Europeu U20 de 2022 va aconseguir una mitjana d'11 punts, 6,6 rebots i 16 de valoració per encontre. Des de 2021, també juga amb la selecció absoluta, havent participat en diversos classificatoris per a l'Eurobasket. En el més recent, esta passada temporada, va fer una mitjana de 12 punts, 7,8 rebots, 1 assistència i 20,2 de valoració en sis partits.

Kamila Borkowska, en un partido con Polonia.

Kamila Borkowska, en un partit amb Polònia. / FIBA

Sis fitxatges i un retorn

Borkowska és un de les set cares noves en el pròxim València Basket, en el qual només continuen respecte a l'última temporada Leticia Romero, Elena Buenavida, Kendra Cherry, María Araújo i Raquel Carrera.

A més de la interior polonesa, han arribat la base estatunidenca amb passaport alemany Alexis Peterson, les alers Helena Pueyo, Elizabeth Balogun i Allisa Jenkins, que té contracte fins a principis de novembre; l'ala-pivot Marta Suárez i la pivot Virag Takacs-Kiss, al marge del retorn d'una Alicia Flórez que va estar cedida la passada temporada en el DM Ensino i que està disputat ara la WNBA amb les Washington Mystics.

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La Supercopa, primer objectiu

Borkowska disputarà el seu primer partit oficial amb el València Basket el 26 de setembre amb la Supercopa LF Endesa que es disputarà a Torrejón de Ardoz. En LF Endesa no jugarà fins al 3 d'octubre, quan s'enfrontaran al Azul Marino Mallorca Palma d'Alba Torrens en la primera jornada a domicili, sense jugar fins al 9 d'octubre al Roig Arena contra el Meins Avenida.

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Fuente: Superdeporte

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