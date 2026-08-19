L'origen del ponent i per què és sinònim de calor extrema a la Comunitat Valenciana
Este vent dispara els termòmetres amb temperatures elevadíssimes i ambient extremadament sec
La Comunitat Valenciana afronta este dimecres una de les jornades més caloroses de l'estiu, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) activa l'avís roig per temperatures extremes a la província de València i litoral sud d'Alacant. L'arribada d'una intensa ponentada pot contribuir a disparar els termòmetres fins als 44 graus. Però, per què este vent, originat a l'interior de la Península, provoca tanta calor en el territori valencià?
No hi ha una paraula que descriga millor un dia d'extrema calor a la Comunitat Valenciana que ponent o ponentà. Amb l'arribada de l'estiu, els dies de ponent són sinònim de dies tòrrids i nits tropicals. És moment per a no eixir de casa i refugiar-se prop de l'aigua, del ventilador i de l'aire condicionat. Quan bufa el ponent a l'estiu millor no jugar-se-la. Però, què és el que fa tan tòrrid este tipus de vent?
Bufa des de l'interior, sec i calent
El Ponent, igual que el vent originat de llevant no és més que el nom que rep el vent que bufa segons el seu origen cardinal. En este cas ponent és el que bufa des de l'oest, des d'on es posa el sol. És l'antagonista del vent de llevant, que ho fa des de l'est, des de la costa. Un és sec i calorós, l'altre humit i fresc. A la Comunitat Valenciana es diu ponent al vent que bufa des de l'interior cap a la costa; es caracteritza per ser un vent sec i molt calent que convertix la costa en un forn.
Arreplega la calor de l'altiplà i es dispara en la costa
El ponent és especialment letal a l'estiu i es deu al fet que és en esta època de l'any quan el vent, en principi fresc humit, que bufa des de l'Atlàntic, va assecant-se i calfant-se a mesura que recorre la Península. Al seu pas per Castella i l'altiplà, el vent va assecant-se i calfant-se amb la calor acumulada en estes terres. És com un corrent a raig d'aire fred que va calfant-se a mesura que avança fins a ser un bufador sense gens d'humitat. A més d'este fenomen de calfament gradual, el ponent es torna més calent just en descendir a l'altura de la costa.
L'aire que circula en superfície i va calfant-se està sotmés a la pressió atmosfèrica. És a dir, al pes de tot l'aire que hi ha sobre ell. Quan esta pressió augmenta, l'aire es calfa per efecte de la compressió. Això és el que passa en la costa valenciana. El litoral valencià es caracteritza per comptar amb una franja litoral delimitada per sistemes muntanyencs a l'interior. Quan bufa el ponent, l'aire de l'interior de la Península s'esvara des de l'altiplà fins a la costa i quan ho fa descendix ràpidament des dels 600 i 700 metres a pràcticament el nivell de la mar. En eixe moment la pressió de l'aire augmenta perquè en descendir cap a la costa es veu afectat pel pes de tota la massa d'aire que hi ha damunt. Ací és quan el ponent acaba de calfar-se.
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