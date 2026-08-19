Pena capital
El ministre israelià ultra Ben Gvir anuncia la construcció d'una forca per a palestins condemnats a mort
La instal·lació comptarà amb "cabines d'observació" perquè afectats i familiars puguen "presenciar el procediment"
EFE
El ministre israelià de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, va anunciar este dimarts l'inici en fase de construcció del que va denominar una "instal·lació de penjament" per als condemnats a mort en el centre del país, segons un vídeo difós per ell mateix en el seu canal de Telegram.
"Ho vam prometre i ho estem complint. Vaig prometre empitjorar les condicions dels terroristes en les presons, i ho hem complit. Vaig prometre aprovar la llei de la pena de mort per als terroristes, i l'hem aprovada. I ara, també el pavelló dels condemnats a mort i el patíbul comencen a prendre forma", diu en un vídeo en el qual el fons apareix difuminat a la seua esquena, però en el qual es pot observar una primera estructura de fusta i ferros sota una carpa blava.
El ministre afig que la unitat comptarà amb "cabines d'observació" que permetran als afectats i a les seues famílies "presenciar el procediment, tal com és habitual en molts països", i diu que també se'ls garantiran "permisos de visitants".
El parlament israelià va aprovar el març passat una llei que imposa per defecte la pena de mort als palestins de Cisjordània, territori ocupat per Israel, declarats culpables de perpetrar atacs mortals considerats actes de terrorisme per un tribunal militar. Segons la norma, que no aplica per defecte als ciutadans israelians, ja que són jutjats (inclosos els colons) en tribunals civils i no militars, les execucions es duran a terme en un termini de 90 dies a partir de la sentència.
"Estem fent història"
"Estem fent història. Els nostres terroristes només mereixen una cosa: la mort en la forca", sentencia el polític, colon i exconvicte per crims de terrorisme, que fa uns dies va suggerir en un pòdcast que Israel havia de matar a "30 o 40" palestins cada nit a Gaza.
A més, el ministre també fa gala diàriament de les pèssimes condicions que patixen els palestins a la presó, on només des del 7 d'octubre de 2023 han mort sota custòdia almenys 104 detinguts, segons dades obtingudes per l'ONG Metges pels Drets Humans Israel, molts d'ells aparentment com a resultat directe de la tortura, la negligència mèdica i la privació d'aliments.
A més, des de la seua arribada al Govern en 2022, el nombre de llicències d'armes per a israelians, una de les competències que controla el seu ministeri, ha augmentat un 126 %, moltes ara en mans de colons que atemorixen famílies palestines en la Cisjordània ocupada.
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