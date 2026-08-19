Dos ors i cinc plates per a Alzira en el campionat d'Espanya de 'kick-boxing'
L'Escola de Lluitadors de Tenisquash arrasa en el Nacional de Kick-boxing amb nou medalles i actuacions heroiques contra rivals majors en edat i pes
L'equip de kick-boxing infantil de l'Escola de Lluitadors de Tenisquash ha aconseguit dos campionats d'Espanya, cinc plates i dos bronzes en el campionat d'Espanya celebrat al País Basc. El més menut, David Sales, va haver de competir en -45 kg, una categoria per damunt de la seua i diferent de l'altra que practica, el jujitsu en la qual recentment va ser campió del món. L'alzirenc va començar alçant un combat molt complicat contra un lluitador que portava onze ors seguits. Finalment, el títol va ser per l'alzirenc en la modalitat K1, que el seu pare, Javi Sales, seleccionador valencià infantil, va guanyar fa deu anys.
Leo Moreno, amb una puntada en salt al pit en l'últim segon va aconseguir el títol de K1. En kick-boxing low va quedar 3r. Amb sengles títols, David i Leo participaran pròximament en el campionat del Món que se celebrarà a Madrid al novembre.
Daniel Sanjuán va quedar subcampió en les dos modalitats en -50 kg. En la primera final es va lesionar en l'abductor després d'una mala puntada que li va impedir rendir al 100 % en l'altra modalitat. Antonio Moreno també va ser doble subcampió en -30 kg, i Kenai Tomás es va fer amb el subcampionat i el tercer lloc en -60. Amb dotze anys va lluitar contra xiquets de fins a 15 i 30 centímetres més d'altura.
El seleccionador valencià, l'alzirenc Javi Sales, va acabar més que satisfet amb el rendiment del combinat autonòmic.
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