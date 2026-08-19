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València es blinda i tanca la Devesa i les torres de Serrans i de Quart

El consistori obrirà tots els refugis climàtics de la ciutat i les piscines municipals obriran fins a les 21 hores

Mesures de l'Ajuntament de València contra la calor

Mesures de l'Ajuntament de València contra la calor

LevanteTV

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Claudio Moreno

Claudio Moreno

València

València es blinda davant l'episodi de calor extrema previst per a les pròximes hores amb el tancament dels principals monuments de la ciutat, com les torres de Serrans i les de Quart. A més, i en previsió de les elevades temperatures que podrien superar els 45 graus i l'alt risc d'incendi, el consistori ha decidit tancar la Devesa fins divendres i cancel·lar totes les activitats esportives a l'aire lliure.

Davant l'alerta roja decretada per la Generalitat Valenciana per a este dimecres, 19 d'agost, l'Ajuntament de València ha sigut dels primers a constituir el Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal) en una reunió presidida per l'alcaldessa, María José Catalá, amb la participació de regidors, servicis municipals, Policia Local i Bombers per a coordinar les mesures preventives.

En el marc d'este dispositiu, s'ha ordenat el tancament de les torres de Serrans, les torres de Quart, els cementeris municipals, el Casal d’Esplai i el Parc Gulliver a partir de les 13.00 hores, aconsellant, a més, evitar els parcs infantils per les altes temperatures dels seus elements.

La Devesa quedarà clausurada fins al divendres 21 d'agost, prohibint la circulació i activitats en l'entorn, mentres s'activa preventivament el sistema de canons d'aigua al Saler davant el risc màxim d'incendis en una zona d'especial sensibilitat mediambiental. Així mateix, els parcs i jardins romandran oberts, però amb un tancament previst en cas que bufen fortes ratxes de vent de ponent, i els mercats ambulants extraordinaris del Grau, Benimàmet, avinguda del Cid i passeig Marítim avançaran el seu tancament a les 12.30 hores.

Obertura dels refugis climàtics

D'altra banda, la delegació de Servicis Socials ha avisat de l'alerta roja a col·lectius vulnerables i usuaris de servicis com Teleassistència, Menjar a Casa, Servici d'Atenció a Domicili, centres de dia de majors, Fundació Alanna i centres municipals de servicis socials. En paral·lel, els refugis climàtics de la ciutat obriran les seues portes i es mantindran operatius els CAES de Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet i d'Emergències Climàtiques del Carme. Per a alleujar l'impacte de la calor, les piscines municipals ampliaran el seu horari fins a les 21.00 hores, recomanant als usuaris evitar l'exposició prolongada al sol, buscar zones d'ombra i seguir les indicacions del personal.

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Finalment, el consistori recorda a la ciutadania la importància d'adoptar pautes d'autoprotecció com evitar desplaçaments i esforços físics innecessaris, vestir roba lleugera amb gorra i protecció solar, i mantindre una hidratació constant mitjançant la xarxa de fonts PUSDAR de la ciutat. Es fa una crida especial per a extremar l'atenció sobre menors, persones majors o amb malalties cròniques, no deixar ningú ni cap mascota a l'interior de vehicles estacionats i telefonar immediatament al 112 davant qualsevol símptoma compatible amb un colp de calor.

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