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Guerra a Ucraïna

Augmenten a 12 els morts en un atac de Rússia a gran escala contra Kíiv

Les explosions es van sentir en diversos punts de la ciutat i van provocar incendis i danys en múltiples edificis

Brutal atac de Rússia sobre Kíiv amb míssils i drons

Brutal atac de Rússia sobre Kíiv amb míssils i drons

Sara Fernández

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EFE / EP

Berlín

Les autoritats d'Ucraïna han situat este dijous en almenys 12 els morts i 34 els ferits pels últims bombardejos perpetrats per les Forces Armades russes contra la capital d'Ucraïna, Kíiv, durant la nit del dimecres i la matinada d'este dijous.

"De moment es té constància de dotze morts a Kíiv", va escriure l'alcalde de la ciutat, Vitali Klichkó, en el seu últim informe, mentres el Servici Estatal d'Emergències va xifrar el nombre de ferits en 34. 

Els servicis d'emergències del país han confirmat el balanç i han assenyalat que altres dos persones han sigut rescatades amb vida d'entre els enderrocs després d'uns atacs que s'han concentrat en els districtes de Sviatoshinski, Solomianski i Darnitski, segons un comunicat difós en xarxes socials.

"Dels morts, set han mort en el districte de Solomianski", ha indicat l'alcalde de Kíiv, que ha detallat que un dels 12 morts va morir després de ser traslladat a un hospital en estat greu.

A més, ha explicat que s'han registrat danys en edificis residencials, un centre sanitari i un centre educatiu, així com incendis en diversos magatzems en "una important zona" de la capital.

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"Els servicis d'emergència estan treballant per a fer front a les conseqüències" dels atacs, han assenyalat les autoritats, que han advertit que hi ha una "amenaça d'atac amb míssils de creuer".

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