LABORAL
Els grans municipis valencians lideren la creació d'ocupació
Les ciutats de més de 50.000 habitants sumen 1,22 milions d'afiliacions i creixen un 4,8 % en un any, quasi un punt més que la resta del territori
La recuperació de l'ocupació a la Comunitat Valenciana ve marcada per les dades més urbanes. Els municipis de més de 50.000 habitants van tancar el segon trimestre de l'any amb 1.220.150 afiliacions a la Seguretat Social, esta xifra suposa 56.280 més que un any abans, la qual cosa es traduïx en una alça del 4,8 %. En la resta de localitats l'avanç es queda en el 3,9 %, quasi un punt percentual per davall.
Segons dades de l'estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social de la Generalitat, les grans ciutats valencianes concentren ja més de la mitat de tota l'afiliació autonòmica i també marquen el ritme trimestral. D'esta manera, entre gener-març i abril-juny van sumar 21.225 cotitzadors (1,8 %), enfront de l'1,2 % de la resta de municipis. El conjunt de la Comunitat Valenciana va arribar a 2.290.952 afiliacions, 96.946 més que fa un any (4,4 %) i 34.200 més que el trimestre precedent (1,5 %).
On creix més
Un total de 53 municipis valencians superen ja les 10.000 persones afiliades i entre tots ells reunixen 1.435.005 cotitzadors, el 67,5 % del total autonòmic. L'estadística no registra ni una sola excepció i totes eixes poblacions creixen respecte al mateix trimestre de 2025.
Els majors increments s'anoten en municipis com Torrevieja (8 %), Calp (7,9 %) i Manises (7,6 %), la qual cosa mostra l'"espenta" del litoral turístic i l'àrea metropolitana de València. Els avanços més modestos corresponen a Petrer (1,5 %), Ibi (2,2 %) i Onda (2,4 %), tres localitats de perfil industrial -calçat, joguet i taulell- que continuen creixent, però a un ritme molt inferior.
Per comarques, els majors repunts interanuals es donen a l'Alt Millars (8,3 %), el Camp de Morvedre (6,8 %) i l'Alt Palància (6,1 %). L'Alcalatén és l'única comarca que perd afiliacions en un any (-0,5 %). València suma 491.554 cotitzadors després de créixer un 5,1 %, per damunt de la mitjana, i l'Alacantí arriba a 287.698 amb un 5 % més.
En el repartiment provincial, Alacant lidera l'avanç relatiu (4,6 %, fins a 803.860 afiliacions), seguida de Castelló (4,3 %, 268.047) i València (4,3 %, 1.219.045), que aporta el major volum absolut amb 50.396 cotitzadors més.
Servicis, estrangers i contracte indefinit
El motor del creixement torna a ser el sector servicis, que aporta 82.179 afiliacions més en un any (4,9 %), seguit de la construcció (8.130, un 5,1 %), la indústria (5.253, un 1,7 %) i l'agricultura (1.387, un 2,4 %). El pes dels servicis explica en bona part per què l'ocupació s'accelera a les ciutats i en la costa en començar la campanya estival, una temporada especialment favorable a la creació d'ocupació.
Les dades que maneja la Generalitat revelen que l'afiliació estrangera s'ha disparat un 17,5 % en un any fins a arribar a les 418.428 persones, de les quals 131.342 procedixen de la Unió Europea. El segon factor que explica les xifres és la consolidació de l'ocupació estable. De fet, els contractes indefinits creixen en 82.059 (5,7 %) fins a 1.533.546 i ja representen el 84,4 % de les afiliacions del Règim General, mentres els temporals cauen un 1,8 % en termes interanuals.
Per sexes, les afiliacions de dones augmenten un 4,5 % fins a 1.062.616. Una mica per davall en termes percentuals es queden les noves afiliacions d'hòmens, que creixen un 4,4 %, però són més en termes absoluts i arriben fins a 1.228.336. No obstant això, elles continuen representant el 46,4 % del total. Els autònoms, per part seua, creixen a menor velocitat: un 3,4 %, fins a 396.688 cotitzadors.
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