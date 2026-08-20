Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja Comunitat ValencianaAsesinato MassanassaTurismo MalvarosaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaColmenas turísticas BenicalapRobo campo Alzira
instagramlinkedin

Emergències activa l'alerta per graníssol i vents intensos en una jornada amb perill màxim de foc a Alzira

La Policia Local i Protecció Civil monitoren els passos inundables mentres el consistori demana evitar desplaçaments i recomana retirar les terrasses hostaleres per risc de rebentades

Reunió del CECOPAL d'Alzira celebrada este matí.

Reunió del CECOPAL d'Alzira celebrada este matí. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Óscar García

Alzira

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat i l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) han establit per a este dijous, 20 d'agost, l'alerta taronja a Alzira davant la previsió de pluges intenses, fortes ratxes de vent, graníssol i tempestes, la major incidència de les quals s'espera entre les 12.00 i les 20.00 hores, sumant-se a més a l'avís per altes temperatures i al risc extrem d'incendis forestals.

Davant este escenari advers, el Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) s'ha reunit d'urgència amb la presència de responsables polítics, tècnics municipals, la Policia Local, voluntaris de Protecció Civil i l'associació VACIF per a dissenyar el dispositiu de seguretat i desplegar un pla de contingència preventiu. Entre les principals disposicions adoptades destaca el tancament de diverses instal·lacions públiques, com el Parc de l'Alquenència a partir de les 12.30 hores, la clausura del Cementeri Municipal i la prohibició d'accedir a les zones de jocs infantils de tots els parcs i jardins de la localitat durant tota la vesprada i fins a les 21.00 hores. De la mateixa manera, han quedat suspeses totes les activitats esportives, culturals i d'oci a l'aire lliure fins a les 22.00 hores, la qual cosa implica el tancament de les instal·lacions esportives exteriors des del migdia, amb l'única excepció de la piscina descoberta.

En el sector hostaler, l'ajuntament ha recomanat la retirada preventiva de terrasses, carpes i mobiliari de la via pública entre les 13.00 i les 22.00 hores davant el perill que comporten les possibles rebentades de vent i les tempestes severes. Així mateix, en l'àmbit mediambiental es manté la prohibició absoluta de transitar per zones de muntanya i àrees forestals, incloent-hi el Paratge Natural Municipal de la Murta i la Casella, juntament amb la restricció total de l'ús de qualsevol tipus de foc o material pirotècnic tant en la muntanya com en la seua àrea d'influència directa.

Noticias relacionadas

Per part seua, efectius de la Policia Local i Protecció Civil duran a terme una vigilància contínua sobre els punts crítics del municipi, com ara passos inferiors, camins rurals i àrees amb tendència a acumular aigua, procedint a la seua cort o abalisament en funció de com evolucione el temporal. Finalment, el consistori ha fet una crida a la prudència i la responsabilitat ciutadana, instant els veïns a evitar desplaçaments innecessaris, no transitar prop d'arbres, barrancs o riberes de rius, assegurar elements en balcons i terrasses que puguen precipitar-se al carrer, no creuar en cap concepte trams inundats i mantindre's permanentment informats a través dels canals oficials.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents