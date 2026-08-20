Dos mitjans aeris combaten una reproducció en el perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó
Els servicis d'emergència es mantenen en alerta després de detectar-se una reproducció en la zona de Tales
Els bombers intervenen en altres dos focus en el mateix municipi
Els servicis d'emergència es mantenen en alerta després de detectar-se una reproducció en el perímetre de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó registrat fa unes setmanes, concretament en la zona de Tales.
El Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló ha mobilitzat recursos cap a l'àrea afectada per a frenar l'avanç de les flames dins del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó a Tales.
L'operatiu desplegat en este punt inclou dos unitats dels bombers forestals de la Generalitat Valenciana; dos mitjans aeris de la Generalitat Valenciana, que comprenen un helicòpter amb brigada helitransportada (UBF) i un avió, i un coordinador forestal del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.
Altres dos incendis actius a la Vall d'Uixó
De manera paral·lela, els efectius d'emergències han hagut d'actuar davant altres dos incendis de vegetació localitzats fora del perímetre, també en el terme municipal de la Vall d'Uixó.
D'una banda, un situat concretament en el camí La Punta i que, segons les primeres informacions, afecta un camp de cultiu abandonat. Per a la seua extinció s'han mobilitzat una dotació del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i una unitat de bombers forestals de la Generalitat Valenciana.
D'altra banda, el Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló també s'ha mobilitzat a incendi de vegetació que afecta unes bales de palla a la Vall d'Uixó, un avís en el qual intervé el parc de la Plana Baixa.
L'impacte del gran incendi de la Vall d'Uixó i la Serra d'Espadà
Estos avisos actuals ocorren setmanes després que es donara per controlat el greu incendi de la Vall d'Uixó el passat 8 d'agost, després d'11 intensos dies de lluita contra el foc.
L'episodi va deixar un balanç devastador després de set dies d'horror a la serra d’Espadà amb l'incendi actiu i quatre dies més de sotsobre amb el foc estabilitzat, però marcat per xicotets rebrots i columnes de fum. En total, les flames van calcinar 9.568 hectàrees.
Encara que el 12 % de la superfície cremada va afectar el parc natural, les autoritats van recordar que este percentatge enganya, ja que el 88 % restant correspon a muntanyes que envolten els pobles i formen part essencial de la vida dels habitants dels 18 municipis afectats, entre els quals es troben Artana, la Vilavella, Onda i la mateixa Vall d'Uixó.
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