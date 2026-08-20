Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja Comunitat ValencianaAsesinato MassanassaTurismo MalvarosaTiempo en ValenciaNoche más calurosa de la historiaColmenas turísticas BenicalapRobo campo Alzira
instagramlinkedin

Dos mitjans aeris combaten una reproducció en el perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó

Els servicis d'emergència es mantenen en alerta després de detectar-se una reproducció en la zona de Tales

Els bombers intervenen en altres dos focus en el mateix municipi

Imatge d'arxiu d'un mitjà aeri treballant en l'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó el mes de juliol passat.

Imatge d'arxiu d'un mitjà aeri treballant en l'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó el mes de juliol passat. / Fernando Bustamante

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lucía Camporro

Lucía Camporro

Els servicis d'emergència es mantenen en alerta després de detectar-se una reproducció en el perímetre de l'incendi forestal de la Vall d'Uixó registrat fa unes setmanes, concretament en la zona de Tales.

El Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló ha mobilitzat recursos cap a l'àrea afectada per a frenar l'avanç de les flames dins del perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó a Tales.

L'operatiu desplegat en este punt inclou dos unitats dels bombers forestals de la Generalitat Valenciana; dos mitjans aeris de la Generalitat Valenciana, que comprenen un helicòpter amb brigada helitransportada (UBF) i un avió, i un coordinador forestal del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

Altres dos incendis actius a la Vall d'Uixó

De manera paral·lela, els efectius d'emergències han hagut d'actuar davant altres dos incendis de vegetació localitzats fora del perímetre, també en el terme municipal de la Vall d'Uixó.

D'una banda, un situat concretament en el camí La Punta i que, segons les primeres informacions, afecta un camp de cultiu abandonat. Per a la seua extinció s'han mobilitzat una dotació del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i una unitat de bombers forestals de la Generalitat Valenciana.

D'altra banda, el Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló també s'ha mobilitzat a incendi de vegetació que afecta unes bales de palla a la Vall d'Uixó, un avís en el qual intervé el parc de la Plana Baixa.

Efectivos de bomberos en La Vall d'Uixó (Castellón), cuando el incendio declarado el pasado sábado cumple este jueves su sexto día activo, con un perímetro de 84 kilómetros y 9.300 hectáreas quemadas, según el último balance oficial, y cuyos trabajos de extinción afrontan unas 48 próximas horas cruciales para lograr su estabilización. EFE/Kai Försterling. AÑADE TEXTO

Efectius de bombers a la Vall d'Uixó (Castelló), quan l'incendi declarat dissabte passat complix este dijous el seu sext dia actiu, amb un perímetre de 84 quilòmetres i 9.300 hectàrees cremades, segons l'últim balanç oficial, i els treballs d'extinció del qual afronten unes 48 pròximes hores crucials per a aconseguir-ne l'estabilització. / Kai Försterling / EFE

L'impacte del gran incendi de la Vall d'Uixó i la Serra d'Espadà

Estos avisos actuals ocorren setmanes després que es donara per controlat el greu incendi de la Vall d'Uixó el passat 8 d'agost, després d'11 intensos dies de lluita contra el foc.

L'episodi va deixar un balanç devastador després de set dies d'horror a la serra d’Espadà amb l'incendi actiu i quatre dies més de sotsobre amb el foc estabilitzat, però marcat per xicotets rebrots i columnes de fum. En total, les flames van calcinar 9.568 hectàrees.

Noticias relacionadas

Encara que el 12 % de la superfície cremada va afectar el parc natural, les autoritats van recordar que este percentatge enganya, ja que el 88 % restant correspon a muntanyes que envolten els pobles i formen part essencial de la vida dels habitants dels 18 municipis afectats, entre els quals es troben Artana, la Vilavella, Onda i la mateixa Vall d'Uixó.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents