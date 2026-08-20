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Infraestructures

Reobri al trànsit la via de servici de la V-21 en el tram d'Alboraia

El pròxim 26 d'agost es tallarà el trànsit i començarà una nova fase dels treballs en el tram entre el camí del Machistre de Meliana i Albalat dels Sorells

La via de servici en el terme d'Alboraia.

La via de servici en el terme d'Alboraia. / A. A.

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Ada Dasí

Ada Dasí

Alboraia

El tram de la via de servici de la V-21 comprés entre la rotonda de Port Saplaya d'Alboraia i el camí del Machistre (Nanta) de Meliana ja ha obert al trànsit, després de finalitzar les obres de millora del paviment i de la senyalització viària horitzontal i vertical que van començar el passat 5 d'agost.

Esta és la primera fase del projecte de la Diputació de València després de la firma d'un conveni de col·laboració entre els ajuntaments d'Alboraia, Meliana, Foios i Albalat dels Sorells, als quals afecta l'actuació. Les obres compten amb un pressupost de 700.000 euros per a la millora d'este vial en un total de 2,8 quilòmetres.

Després de finalitzar les obres d'este primer tram amb l'objectiu d'incrementar la seguretat viària i adaptar esta infraestructura a l'intens trànsit que suporta en l'actualitat, el dia 26 d'agost es tallarà la carretera en el límit entre Albalat dels Sorells i Albuixech per a escometre les millores corresponents. El termini de finalització s'ha fixat per al pròxim 15 de setembre.

Camí agrícola convertit en carretera

La Diputació va explicar durant la presentació del projecte que esta via "amb el pas del temps havia deixat de complir únicament funcions agrícoles per a convertir-se en un eix fonamental de connexió tant amb l'accés nord a la ciutat de València, com amb Sagunt i les comarques del nord".

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A més de la renovació del paviment, les obres permetran eliminar deformacions del ferm, reparar els trams més deteriorats i reforçar la senyalització per a reduir la velocitat i millorar l'ordenació del trànsit en interseccions i punts especialment conflictius. També incorpora mesures específiques per a augmentar la seguretat en corbes amb major sinistralitat i en els accessos utilitzats per vehicles pesants vinculats a l'activitat agrícola i industrial de la zona.

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