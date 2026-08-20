Seguretat
Risc d'incendis i pluges torrencials: Xirivella reclama a la CHX la neteja del riu Túria
El consistori sol·licita a la CHX una actuació immediata per a condicionar el llit davant les previsions d'una tardor complicada
Les últimes alertes per calor, que propicien els incendis forestals, i pluges torrencials ha fet que l'Ajuntament de Xirivella insistisca, una vegada més, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) una actuació immediata per a la neteja i el condicionament del llit del riu Túria al seu pas pel municipi, davant l'acumulació de mala herba i vegetació.
El consistori apel·la a les competències de la confederació quant a la conservació i el manteniment del llit i considera "imprescindible" que estos treballs s'executen amb la "màxima celeritat", especialment en un context marcat per l'augment de les temperatures i la creixent inestabilitat atmosfèrica.
Durant els últims mesos, la Comunitat Valenciana ha viscut una situació excepcional, amb diversos episodis de calor extrema i temperatures de la mar Mediterrània que se situen entre les més elevades des que hi ha registres. Esta circumstància genera una important reserva d'energia que, en combinar-se amb l'entrada d'aire fred en altura, pot afavorir la formació de tempestes de gran intensitat, pluges torrencials i fenòmens meteorològics severs.
L'alcaldessa de Xirivella, Paqui Bartual, ha advertit que "no podem permetre'ns afrontar la pròxima tardor amb el llit del Túria en les condicions actuals. Els experts porten mesos alertant d'un escenari meteorològic especialment complex i totes les administracions hem d'actuar amb responsabilitat dins de les nostres competències".
Bartual ha subratllat que "la neteja i adequació del llit no és una qüestió menor ni pot ajornar-se. És una actuació preventiva fonamental per a minimitzar riscos davant possibles episodis de pluges intenses i inundacions que puguen afectar la ciutadania i les nostres infraestructures".
Perill per incendis
A més del risc associat a les avingudes d'aigua, l'Ajuntament alerta que l'abundant vegetació seca acumulada en diferents punts del llit constituïx també un important factor de perill davant possibles incendis. En este sentit, el consistori recorda que l'incendi declarat ahir en el barranc del Carraixet evidencia la necessitat d'extremar la prevenció durant els mesos de major risc.
"La mala herba acumulada es convertix en un autèntic polvorí quan patim episodis prolongats d'altes temperatures. La prevenció és sempre la millor ferramenta i per això insistim que la CHX ha d'actuar de manera urgent", ha assenyalat l'alcaldessa.
Des de l'Ajuntament de Xirivella s'insistix que les previsions de nombrosos experts en meteorologia apunten a una tardor potencialment complicada a causa de la combinació d'altes temperatures acumulades, el calfament anòmal del Mediterrani i la possibilitat d'episodis de forta inestabilitat atmosfèrica.
Per tot això, el consistori exigix a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que assumisca la seua responsabilitat com a organisme competent en la gestió del llit del riu Túria i procedisca, sense més demora, a executar els treballs de neteja, desbrossament i condicionament necessaris per a garantir la seguretat de la ciutadania.
"Demanem a la CHX que actue amb la rapidesa que exigix la situació. Parlem de prevenció, de seguretat i de sentit comú. Som a temps de reduir riscos, però per a això és imprescindible que els qui tenen la competència directa complisquen amb la seua obligació", ha conclòs Paqui Bartual.
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