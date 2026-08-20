Avís taronja
Una tempesta amb adversitat potencial molt alta recorre la província amb vents de 70 quilòmetres per hora i graníssol
L'Agència Estatal de Meteorologia confirma la fi de l'onada de calor amb tempestes de graníssol i fortes ratxes de vent que assoten l'interior i la costa valenciana
Última hora de l'alerta taronja a la Comunitat Valenciana
Tal com havia advertit l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), l'episodi de calor extrema viscuda ahir a la Comunitat Valenciana ha arribat a la seua fi de manera sobtada amb tempestes i un gir brusc de la situació meteorològica. De fet, les primeres tempestes s'han començat a formar a l'interior de la Península, concretament entre la Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa, i ja estan afectant amb força zones de l'interior com la Vall d'Aiora-Cofrents o Requena-Utiel.
La velocitat a la qual avancen les tempestes està provocant que la inestabilitat atmosfèrica canvie ràpidament en la resta de la Comunitat Valenciana. A Alzira s'han reportat tempestes amb graníssol de fins a 2 centímetres i vents de 60 km per hora. En el cas de València, la tempesta avança molt ràpid, a una velocitat de més de 70 quilòmetres per hora. Ha obligat a tancar parcs i el jardí de Túria i ha fet saltar totes les alarmes per les fortes ratxes de vent que l'acompanyen.
La tempesta de València avança molt ràpid, a una velocitat mitjana de 70 km/h, per la qual cosa la pluja acumulada no és molt important, però s'estan produint al seu pas ratxes molt fortes de vent. Molta cura, sobretot en estructures fràgils o mal ancorades.
De moment, en l'àrea metropolitana no s'estan registrant pluges d'importància, però des d'Aemet demanen extremar les precaucions pel risc de despreniments en estructures fràgils i caigudes d'elements de façana o arbres.
A Alzira, una forta tempesta està descarregant sobre el nucli urbà. Plou amb força sobre la capital de la Ribera i també s'han registrat curts episodis de pedra de fins a dos centímetres.
Des d'Aemet advertixen que la tempesta que està descarregant ara sobre la Ribera és un cèl·lula de gran activitat i amb adversitat potencial molt alta que també està afectant la Canal de Navarrés i penetrant a la Ribera Alta. La velocitat de desplaçament és molt ràpida, de 70 km/h, per la qual cosa en menys d'una hora pot recórrer la Ribera Alta fins a eixir a la mar per la zona del Perelló.
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