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València paralitza les obres de la nova seu de Bombers pel sobrecost dels materials

L'ajuntament ha decretat la suspensió temporal de la construcció de l'edifici a l'avinguda de la Plata, un projecte que Catalá va definir com una "prioritat" fa un any

Figuració del nou edifici de Bombers a l'avinguda de la Plata

Figuració del nou edifici de Bombers a l'avinguda de la Plata / Levante-EMV

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Claudio Moreno

Claudio Moreno

València

Un dels grans projectes de València per a enfortir la seguretat i prevenció a la ciutat ha patit un important revés administratiu. L'ajuntament ha formalitzat la suspensió temporal de les obres del nou Edifici de Direcció del parc central de Bombers, situat a l'avinguda de la Plata

La suspensió firmada este dimarts 18 d'agost per l'alcalde en funcions, Juan Giner, es produïx després que l'empresa adjudicatària (l'UTE formada per Edifesa, Edificación Logística Industrial y Terciaria, i Sogeser) haja manifestat la impossibilitat d'assumir l'increment extraordinari dels preus de construcció derivat de la gran demanda de materials i servicis després de la reconstrucció per la DANA a València

La construcció d'esta seu, amb un pressupost de 12,8 milions d'euros, ha sigut una de les apostes principals de l'actual mandat. El projecte original va nàixer d'un concurs d'idees en 2007, però va romandre bloquejat per falta de fons fins a 2021, quan va ser actualitzat a la normativa vigent.

El setembre de 2025, durant una visita als treballs, l'alcaldessa María José Catalá va destacar que l'edifici, de sis altures i quasi 7.000 metres quadrats, seria un "punt d'inflexió" per al servici, albergant unitats sanitàries, de prevenció, logística i àrees de formació especialitzada.

Malgrat la paralització, els informes tècnics de la direcció facultativa indiquen que s'han aconseguit fites estructurals de seguretat clau abans del cessament de l'activitat. Actualment, s'ha finalitzat el forjat de la planta baixa i els treballs d'esgotament del nivell freàtic.

Així, l'empresa contractista ha proposat al consistori la resolució del contracte per mutu acord, argumentant que l'obra es troba en un estat idoni per a un cessament ordenat. Per part seua, els tècnics municipals consideren que la continuïtat del projecte és "viable", encara que advertixen que per a reprendre els treballs serà necessari realitzar un ajust de preus que corregisca el desajustament econòmic de l'últim any i redefinir l'abast del que queda per executar.

Futur incert

La resolució municipal establix que la suspensió es mantindrà "mentres es resolga la continuïtat o resolució del contracte", la qual cosa deixa en l'aire la data de finalització, que inicialment estava prevista per a principis de 2027.

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Mentres es resol este conflicte administratiu, l'ajuntament continua amb altres inversions en el cos de seguretat, com l'adquisició de 20 nous vehicles de rescat per 5,3 milions d'euros i la renovació del camp de pràctiques d'incendis en Mercavalencia.

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