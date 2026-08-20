L'oratge
València tanca el Jardí del Túria pel risc de pluges i tempestes
El consistori valencià activa el Cecopal i recomana evitar zones inundables i desplaçaments no essencials - Recorda als restaurants de la zona de la platja que han de revisar elements mòbils per les fortes ratxes de vent o possibles trombes marines que es pogueren produir
Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
Gir radical en el temps per a este dijous 20 d'agost. Si ahir i durant esta matinada els valencians ens hem abrasat per l'onada de calor que va portar les temperatures fins als 45 graus, a partir de les 12.00 hores de hui el panorama pot canviar radicalment, i per això Aemet ha establit l'avís taronja per risc de pluges i tempestes a la ciutat.
Per això, l'Ajuntament de València ha constituït este dijous el Cecopal i ha ordenat el tancament dels parcs i jardins de València, inclòs el Jardí del Túria, a partir de les 12 hores d'este dijous 20 d'agost davant l'alerta taronja decretada pel Centre de Coordinació d'Emergències.
A conseqüència d'este avís meteorològic, que afectarà tot el litoral de la província, el consistori ha adoptat mesures per precaució i la situació es mantindrà mentres es mantinga esta previsió, d'acord amb el protocol d'emergències meteorològiques:
- Tancar parcs i jardins a les 12 hores.
- Tancar els accessos al Jardí del Túria, es reforça el control en el passeig Marítim, les platges de la ciutat, Pinedo i Saler, i des de Policia Local es recomana no passejar per estos llocs. També es reforça la vigilància en les zones de locals d'oci i restauració de la façana marítima per a evitar aglomeracions de persones.
- Policia Local recorda la necessitat als restaurants de la façana marítima de revisar elements mòbils per les fortes ratxes de vent o possibles mànegues marines que es pogueren produir. Així mateix, en la façana marítima de la ciutat es recomana a la població retirar objectes com testos i similars i assegurar tendals.
- També s'ha reforçat la vigilància dels llits de rius i barrancs del terme municipal.
- Es cancel·len les activitats a l'aire lliure organitzades per la Fundació Esportiva Municipal.
- S'avança a les 13 hores el tancament dels mercats extraordinaris previstos a la ciutat este dijous.
- Com és habitual en estos casos, l'Ajuntament ha reforçat el Servici de Jardineria per a atendre les necessitats que puguen sorgir per esta alerta, i ha sol·licitat a la ciutadania que no transite per zones arbrades o sota cornises i bastides.
- Es mantenen oberts els tres CAES de la ciutat (Santa Cruz de Tenerife, Benimaclet i Carme).
- Es recomana a les embarcacions de l'Albufera que tornen als embarcadors a les 12 del matí.
- L'Ajuntament, que informarà de l'evolució d'esta alerta pels canals oficials, també ha activat este dijous els canons d'aigua SideInfo de la Devesa del Saler, davant l'alerta roja d'incendi forestal. Cal recordar que la Devesa romandrà tancada fins al divendres 21 d'agost després de la resolució de la Generalitat en la qual sol·licita la restricció d'accés als parcs naturals fins a este divendres pel risc d'incendi.
Recomanacions a la ciutadania
Entre les recomanacions davant l'alerta taronja es troben la d'evitar desplaçaments no essencials i conduir llevat que siga necessari; quedar-se en un lloc segur i evitar totalment les zones inundables com ara rius, barrancs, rambles. A més, s'aconsella tindre preparat un kit d'emergència i evitar baixos i garatges, així com pujar a zones altes i assegurar estris essencials.
Es recomana, a més, informar-se pels canals oficials i consultar les actualitzacions a través dels canals oficials @ajuntamentvlc, AEMET, Emergències 112 Comunitat Valenciana i l'aplicació GVA 112 Avisos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un jutge obliga la Diputació de València a donar una plaça i pagar 20 mesos de sou a un funcionari per baremar malament els seus mèrits
- Un drac de grans dimensions prendrà el Port de Sagunt
- Mig centenar de persones ateses en La Fe per problemes oculars després de l’eclipsi
- Sis ferits en un accident en l'A-35 a l'altura de Vallada
- Avís roig a la Comunitat Valenciana: estos són els municipis en risc per temperatures extremes
- Busquen un home desaparegut a Torrent des del dia de l'eclipsi
- L'origen del ponent i per què és sinònim de calor extrema a la Comunitat Valenciana
- Exteriors confirma la mort d’un espanyol en el terratrémol de Colòmbia