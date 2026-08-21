Seguretat
Alcaldes exigixen a la CHX més inversió i coordinació al barranc del Carraixet
L'acumulació de vegetació i canya en el llit, responsabilitat de la CHX, augmenta el risc d'incendis com el recent declarat en la zona
El recent incendi declarat al barranc del Carraixet ha suscitat la reacció dels municipis de l'Horta Nord que es troben al costat del seu llit i compartixen esta conca. Encara que la ràpida intervenció dels servicis d'emergència va permetre controlar i extingir les flames sense que es produïren danys de consideració, el foc ha tornat a posar el focus sobre la reivindicació recurrent dels ajuntaments de la necessitat de millorar la neteja i el manteniment del llit.
Els municipis traslladen amb freqüència estes demandes a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), responsable de la gestió del domini públic hidràulic, davant la preocupació per l'estat de la vegetació i l'acumulació de restes en alguns trams del barranc, tant pel perill d'incendi a l'estiu com el d'inundacions a la tardor.
Pulmó verd per a Moncada
L'alcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo, assenyala que "volem que el Carraixet siga un autèntic pulmó verd, un espai natural que preserve la biodiversitat i que puga ser gaudit per la ciutadania, però per a això cal cuidar-lo, mantindre'l i invertir en la seua conservació". Gonzalvo apunta a la CHX, "que ha d'assumir la seua responsabilitat i invertir en la neteja i el manteniment del barranc. No podem permetre que es convertisca en un abocador ni que quede completament ocupat per la canya, una espècie invasora que afavorix l'acumulació de vegetació seca".
El primer edil remarca que el Carraixet és una "joia ambiental de l'Horta Nord i hem de preservar-la". "Els incendis ens recorden, a més, que la falta de manteniment té conseqüències: quan hi ha una gran acumulació de canya i vegetació, el foc pot propagar-se amb molta més rapidesa. Previndre és també protegir el nostre patrimoni natural i la seguretat dels nostres municipis".
Més coordinació
El regidor de Medi Ambient d'Alfara del Patriarca, Joan Guanter, coincidix amb la necessitat de mantindre el llit en condicions i apel·la a una major "coordinació". "La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha d'assumir les seues competències i tindre un paper actiu en la coordinació dels municipis que voregen el barranc", matisa, i explica que a Alfara del Patriarca, per exemple, "ja hem fet actuacions de neteja i retirada de canya en alguns trams, incorporant també una malla geotèxtil per a evitar el rebrot. A més, a través dels operaris de les subvencions Emerge, hem pogut fer treballs de neteja i manteniment del barranc".
"Els municipis tenim voluntat i estem fent la nostra part, però necessitem més mitjans, més coordinació i, sobretot, més inversió de la CHX. El Carraixet és un espai compartit i la seua gestió també ha de ser compartida i coordinada", conclou.
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