Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio SegorbeUn beso y una flor Nino BravoAlcaldesa Segorbeaeropuerto ValenciaVecinos de Gátova incendiogrietas edificios ValenciaVuelta a España Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

Futbol

Els cinc focus oberts de Carlos Corberán en el València CF

L'entrenador parlarà noranta dies després de la seua última compareixença: en este període ha renovat, alguns jugadors han parlat ja d'Europa i el mercat continua molt verd

Renovació de Carlos Corberán

Renovació de Carlos Corberán / Juanma Romero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pau Pardo

València

Carlos Corberán tornarà a posar-se davant d'un micròfon 90 dies després de la seua última intervenció. L'entrenador del València CF exercirà el càrrec de portaveu del club abans de l'estrena de lliga després d'un prolongat silenci institucional després que els gestors no donaren la cara després d'una altra temporada per a l'oblit. En estos vora tres mesos han passat moltes coses, entre estes la renovació de l'entrenador, un mercat de fitxatges amb molts assumptes per resoldre i l'intent de diversos futbolistes d'elevar el nivell d'exigència parlant per primera vegada d'Europa.

Al no haver parlat ningú per part del club en tot este temps i haver passat tants dies sense que parle l'entrenador, Carlos Corberán s'enfrontarà a molts compromisos en la seua primera compareixença, que van des de la seua figura fins a la gestió del club, passant per la seua opinió en algunes decisions importants.

1. La seua renovació

El València CF va anunciar la pròrroga del seu contracte fins a 2028 el passat 6 de juliol amb un comunicat i sense una roda de premsa. Esta serà la primera vegada que parle referent a perquè han pres esta decisió i de les perspectives que té en el club allargant el seu vincle amb l'entitat de Mestalla, així com els mèrits que creu haver fet per a continuar.

2. L'objectiu

Va ser el tema tabú, però alhora al voltant del qual van girar la majoria de rodes de premsa de la temporada passada. Esta serà la primera vegada que se li pregunte si secunda les paraules d'alguns dels seus jugadors i confirma que l'objectiu és lluitar per competició europea o si manté el perfil baix. El club solament s'ha expressat en privat amb periodistes, però no ha fet cap manifestació pública referent a l'objectiu en tot l'estiu.

Carlos Corberán en el Trofeu Taronja

Carlos Corberán en el Trofeu Taronja / Fernando Bustamante

3. El mercat

El València CF continua tenint necessitats importants, especialment en el joc exterior. Per a lluitar per cotes majors precisa un salt de qualitat en la plantilla que encara no s'ha donat, per la qual cosa haurà de banyar-se no solament amb el que li sembla el mercat fins a la data, sinó també les perspectives que té per als 12 dies que resten per a tancar el mercat.

4. L'eixida de Danjuma

L'entrenador també serà preguntat per la seua opinió sobre la possible eixida del neerlandés, quin paper pensava donar-li esta temporada i quin tipus de perfil voldria firmar per a substituir el jugador en cas d'eixir amb destinació a l'Eredivisie.

Noticias relacionadas

Rodrigo Gamón en un amistoso de pretemporada

Rodrigo Gamón en un amistós de pretemporada / Instagram

5. La gestió dels jugadors de la pedrera

És un dels grans assumptes, ja que el València CF ha subsistit en els últims anys de mala gestió entre altres coses gràcies a la venda de jugadors de la pedrera com Yarek Gasiorowski o Cristhian Mosquera, però l'aixeta d'ascensos al primer equip ha quedat tallada amb l'arribada de Corberán a la banqueta. L'entrenador, que presumiblement alinearà Jesús Vázquez a cama canviada abans que un carriler de la pedrera, haurà d'explicar quins plans té per als jóvens de l'Acadèmia a curt i mitjà termini.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Superdeporte

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents