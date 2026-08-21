Futbol
Els cinc focus oberts de Carlos Corberán en el València CF
L'entrenador parlarà noranta dies després de la seua última compareixença: en este període ha renovat, alguns jugadors han parlat ja d'Europa i el mercat continua molt verd
Carlos Corberán tornarà a posar-se davant d'un micròfon 90 dies després de la seua última intervenció. L'entrenador del València CF exercirà el càrrec de portaveu del club abans de l'estrena de lliga després d'un prolongat silenci institucional després que els gestors no donaren la cara després d'una altra temporada per a l'oblit. En estos vora tres mesos han passat moltes coses, entre estes la renovació de l'entrenador, un mercat de fitxatges amb molts assumptes per resoldre i l'intent de diversos futbolistes d'elevar el nivell d'exigència parlant per primera vegada d'Europa.
Al no haver parlat ningú per part del club en tot este temps i haver passat tants dies sense que parle l'entrenador, Carlos Corberán s'enfrontarà a molts compromisos en la seua primera compareixença, que van des de la seua figura fins a la gestió del club, passant per la seua opinió en algunes decisions importants.
1. La seua renovació
El València CF va anunciar la pròrroga del seu contracte fins a 2028 el passat 6 de juliol amb un comunicat i sense una roda de premsa. Esta serà la primera vegada que parle referent a perquè han pres esta decisió i de les perspectives que té en el club allargant el seu vincle amb l'entitat de Mestalla, així com els mèrits que creu haver fet per a continuar.
2. L'objectiu
Va ser el tema tabú, però alhora al voltant del qual van girar la majoria de rodes de premsa de la temporada passada. Esta serà la primera vegada que se li pregunte si secunda les paraules d'alguns dels seus jugadors i confirma que l'objectiu és lluitar per competició europea o si manté el perfil baix. El club solament s'ha expressat en privat amb periodistes, però no ha fet cap manifestació pública referent a l'objectiu en tot l'estiu.
3. El mercat
El València CF continua tenint necessitats importants, especialment en el joc exterior. Per a lluitar per cotes majors precisa un salt de qualitat en la plantilla que encara no s'ha donat, per la qual cosa haurà de banyar-se no solament amb el que li sembla el mercat fins a la data, sinó també les perspectives que té per als 12 dies que resten per a tancar el mercat.
4. L'eixida de Danjuma
L'entrenador també serà preguntat per la seua opinió sobre la possible eixida del neerlandés, quin paper pensava donar-li esta temporada i quin tipus de perfil voldria firmar per a substituir el jugador en cas d'eixir amb destinació a l'Eredivisie.
5. La gestió dels jugadors de la pedrera
És un dels grans assumptes, ja que el València CF ha subsistit en els últims anys de mala gestió entre altres coses gràcies a la venda de jugadors de la pedrera com Yarek Gasiorowski o Cristhian Mosquera, però l'aixeta d'ascensos al primer equip ha quedat tallada amb l'arribada de Corberán a la banqueta. L'entrenador, que presumiblement alinearà Jesús Vázquez a cama canviada abans que un carriler de la pedrera, haurà d'explicar quins plans té per als jóvens de l'Acadèmia a curt i mitjà termini.
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Fuente: Superdeporte
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