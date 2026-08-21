Urbanisme
Els veïns de Giorgeta alleujats per la fi de l'obra, però preocupats per la falta d'aparcament
Comerciants i veïns de la zona destaquen la lentitud de les obres, però donen suport a les millores en el barri, si bé alerten sobre la futura escassetat d'aparcament
Amb l'obertura d'una zona de Giorgeta i Pérez Galdós al trànsit, que com ja els informem des d'este periòdic porten tancades més d'un any, els veïns i comerços de la zona poden començar a albirar la llum al final del túnel. “Les voreres, jo com a vianant em semblen fantàstiques, però un poc exagerades, especialment a l'hora d'aparcar, crec que pot portar a més embós que una altra cosa”, comenta Francisca, una veïna de la zona, que malgrat la falta d'aparcament, reconeix que creu que “quedarà preciós, ho veig bonic. Com a vianant, estes voreres em donen un marge per a caminar increïble, però hi haurà gent que ho tinga complicat”.
En un dels bars de la zona, l'encarregat opina que “ha quedat tot molt bé, però ha sigut molt lent”. Des del seu establiment, ens traslladen que per a ells ha sigut difícil el tall de trànsit, però ho “han pogut superar” sense molts problemes. Un altre dels establiments afectats per les obres ha sigut el restaurant Cruz Blanca, situat a l'eixida de la boca del metro de Jesús, des del qual també destaquen el temps que han tardat les obres, però el gerent deixa clar que “tot el que siga per a millorar el barri, des de Cruz Blanca hi estem a favor”. Sobre la qüestió de l'aparcament, el gerent del restaurant comenta que “és un problema, però ens hi adaptarem”.
Pascual no és veí del barri com a tal, no obstant això, treballa per la zona, i en preguntar-li sobre l'obertura de la circulació, sent "alleujament que es puga circular i desplaçar-se a algun lloc, que abans era quasi impossible". Ell és optimista i, malgrat que opina que de moment està tot "un poc precari", a causa de la presència latent de tanques i senyals grocs, preferix centrar-se en el fet que "almenys han obert, i es pot circular, que no és poc", comenta.
En la mateixa avinguda de Giorgeta, Amparo Castillo, una de les farmacèutiques que treballa en el número 29 de Giorgeta, respira alleujada que les obres estiguen arribant a la seua fi, a pesar que destaca el fet que el consistori haja modificat els terminis diverses vegades: “en principi anaven a acabar al juliol, després setembre, i ara ens han dit que en Nadal, però bo almenys ja es pot circular”. Queda arrere el temps "dur" de les obres: "ho hem passat malament, especialment quan estava tota la vorera oberta, el pitjor almenys ja ha passat". Amparo, com a treballadora de la zona, creu que la situació d'aparcament pot portar a un problema: “en el carril en el qual ara hi ha cotxes aparcats hi haurà un carril bici, serà impossible aparcar per ací, i això és preocupant considerant tota la gent que viu i treballa ací”.
L'ajuntament "transforma" Giorgeta
Per part del consistori, Juan Giner, regidor d'Urbanisme i Vivenda i alcalde en funcions; que ha visitat les obres este matí, ha reiterat el “compromís de l'alcaldessa” amb tindre les obres acabades abans que comence el curs escolar. Les obres entren en el seu tram final, que es basarà a executar les rematades, el mobiliari urbà restant i la plantació d'arbratge, que s'havia suspés a l'estiu amb motiu de la calor. El regidor també ha volgut aclarir que estos treballs no interferiran amb el trànsit normal de la zona.
“Estem transformant Giorgeta - Pérez Galdós en una avinguda més verda, amb més superfície d'ombra, més accessible i més amable per als veïns, i ho fem compaginant els treballs amb la tornada progressiva del trànsit per a reduir al màxim les molèsties”, ha manifestat Juan Giner.
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