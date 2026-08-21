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Declaració conjunta

França, Regne Unit, Alemanya i Itàlia demanen a Israel que pare el nou pla d'assentament a Cisjordània

Binyamín Netanyahu

Binyamín Netanyahu / Europa Press/Contacto/Paulina Patimer

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Redacció

França, Regne Unit, Alemanya i Itàlia han exigit a Israel que "retire immediatament" els plans expansionistes de l'executiu de Binyamín Netanyahu en la Cisjordània ocupada amb el seu projecte d'assentaments E1, que dividirà el nord i sud d'eixe territori. "Exhortem el Govern israelià a retirar immediatament estos projectes i a posar fi a l'expansió dels assentaments a Cisjordània. Estes mesures no sols ens allunyaran encara més de la pau, sinó que continuaran debilitant la posició d'Israel en l'escena internacional", van advertir els quatre països europeus en una declaració conjunta difosa per la presidència francesa. Bèlgica i Espanya s'han sumat este divendres a les crítiques contra Tel Aviv.

El Govern israelià va anunciar una nova licitació per a construir 1.234 vivendes dins del controvertit pla E1, amb el qual busca dividir el nord i sud de la Cisjordània ocupada i aïllar Jerusalem Est, desoint el rebuig de la comunitat internacional i una apel·lació judicial.

Les vivendes representen quasi la mitat de les 3.401 aprovades fa un any per al projecte, i la seua licitació es produïx malgrat una apel·lació en contra presentada el juny passat davant el Tribunal de Districte de Jerusalem i a la qual l'Estat havia de respondre este setembre.

Conseqüències jurídiques i reputacionals

"Les empreses no han de considerar presentar ofertes a les licitacions per a estos projectes de construcció. Han de ser conscients de les conseqüències jurídiques i reputacionals, en particular del risc de convertir-se en còmplices de greus violacions del dret internacional", van urgir París, Londres, Berlín i Roma.

Segons les quatre capitals, l'assentament E1 "comprometrà les perspectives d'una solució de dos estats per crear una divisió a través de Cisjordània i vulnerar la continuïtat territorial dels Territoris Palestins". "El dret internacional és clar: els assentaments israelians a Cisjordània són il·legals. Esta és la posició de la comunitat internacional, reafirmada pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides", van subratllar.

Per part seua, l'executiu espanyol ha recordat a Israel que els assentaments són "contraris al dret internacional" i "constituïxen un obstacle per a la pau, segons consta en un comunicat publicat pel Ministeri d'Exteriors. Per este motiu, ha demanat al Govern de Netanyahu que "revertisca esta decisió" i que complisca amb les seues obligacions, al mateix temps que ha instat la comunitat internacional a "assumir les seues responsabilitats per a avançar en la implementació de la solució dels dos estats, l'única que permetrà avançar cap a una pau justa i duradora en la regió".

"Bèlgica se suma als països que consideren inacceptable que les autoritats israelianes hagen adoptat una decisió contrària al dret internacional, una decisió que posa en perill l'esperança de pau entre israelianes i palestins", ha afirmat en la mateixa línia el ministre d'Exteriors belga, Maxime Prévot, en un missatge en xarxes socials.

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Prévot ha sentenciat que "els assentaments són il·legals" i que, per tant, l'executiu belga "continua oposant-s'hi" i reafirma "la necessitat de preservar les possibilitats d'una solució pacífica i duradora de dos estats".

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