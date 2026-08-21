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Injecció de quasi 100.000 euros per a millorar la gestió de l'aigua en quatre municipis de Morvedre

Les ajudes de la Diputació de València deixen fora tres localitats de la comarca per falta de crèdit

Foto d'arxiu d'una reunió del consorci d'aigua del Camp de Morvedre.

Foto d'arxiu d'una reunió del consorci d'aigua del Camp de Morvedre. / Daniel Tortajada

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Rafa Herrero

Rafa Herrero

Sagunt

Quatre municipis del Camp de Morvedre han sigut agraciats amb una de les últimes ajudes aprovades per la Diputació de València en una convocatòria en la qual s'han quedat fora altres tres localitats de la comarca per esgotar-se el crèdit que ascendia a un total d'1,5 milions d'euros.

Els consistoris que disposaran d'esta espenta per a millorar el seu cicle integral de l'aigua són Estivella, Petrés, Alfara de la Baronia i Benavites amb quantitats que freguen els 25.000 euros, segons el recent anunci publicat per l'administració provincial. En este ventall de beneficiats les diferències a penes oscil·len entre els 24.980 euros i els 24.743 euros, segons el dictamen al qual ha tingut accés Levante-EMV.

Falta de crèdit

Però no tots els ajuntaments han quedat contents amb este repartiment, ja que diversos consistoris de la comarca no han trobat resposta a les seues necessitats en esta matèria, almenys en la convocatòria corresponent a 2025. Es tracta de Canet d'en Berenguer, Quartell i Albalat dels Tarongers, les sol·licituds dels quals van ser rebutjades per falta de crèdit.

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Digitalització

Estes subvencions, segons la convocatòria que es va fer pública el setembre del passat any, tenen com a objectiu general millorar el cicle integral de l'aigua, del qual són competents les administracions locals, i específicament este programa estava enfocat tant a la digitalització dels processos com a la inversió en bombes de llots.

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