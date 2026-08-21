Injecció de quasi 100.000 euros per a millorar la gestió de l'aigua en quatre municipis de Morvedre
Les ajudes de la Diputació de València deixen fora tres localitats de la comarca per falta de crèdit
Quatre municipis del Camp de Morvedre han sigut agraciats amb una de les últimes ajudes aprovades per la Diputació de València en una convocatòria en la qual s'han quedat fora altres tres localitats de la comarca per esgotar-se el crèdit que ascendia a un total d'1,5 milions d'euros.
Els consistoris que disposaran d'esta espenta per a millorar el seu cicle integral de l'aigua són Estivella, Petrés, Alfara de la Baronia i Benavites amb quantitats que freguen els 25.000 euros, segons el recent anunci publicat per l'administració provincial. En este ventall de beneficiats les diferències a penes oscil·len entre els 24.980 euros i els 24.743 euros, segons el dictamen al qual ha tingut accés Levante-EMV.
Falta de crèdit
Però no tots els ajuntaments han quedat contents amb este repartiment, ja que diversos consistoris de la comarca no han trobat resposta a les seues necessitats en esta matèria, almenys en la convocatòria corresponent a 2025. Es tracta de Canet d'en Berenguer, Quartell i Albalat dels Tarongers, les sol·licituds dels quals van ser rebutjades per falta de crèdit.
Digitalització
Estes subvencions, segons la convocatòria que es va fer pública el setembre del passat any, tenen com a objectiu general millorar el cicle integral de l'aigua, del qual són competents les administracions locals, i específicament este programa estava enfocat tant a la digitalització dels processos com a la inversió en bombes de llots.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un jutge obliga la Diputació de València a donar una plaça i pagar 20 mesos de sou a un funcionari per baremar malament els seus mèrits
- Un drac de grans dimensions prendrà el Port de Sagunt
- Una tempesta amb adversitat potencial molt alta recorre la província amb vents de 70 quilòmetres per hora i graníssol
- Sis ferits en un accident en l'A-35 a l'altura de Vallada
- Avís roig a la Comunitat Valenciana: estos són els municipis en risc per temperatures extremes
- Busquen un home desaparegut a Torrent des del dia de l'eclipsi
- L'origen del ponent i per què és sinònim de calor extrema a la Comunitat Valenciana
- Mor Ernest Sena, històric de la democràcia cristiana valenciana i primer director general d'Economia en la preautonomia