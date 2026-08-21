L'aeroport de València es consolida com un dels millors d'Europa
L'aeròdrom d'Alacant se situa com el primer d'Espanya i sext en el llistat continental, segons valoracions d'usuaris
Els aeroports de la Comunitat Valenciana -tant el de Manises com el d'Alacant- se situen com uns dels millors d'Europa. En el top dels millors aeròdroms del continent, llista elaborada pel portal de cases vacacionals Holidu, el de Miguel Hernández-Elx escala fins al sext lloc, mentres que el de València es queda en 34a posició.
Segons la plataforma, "alguns aeroports europeus han sobreeixit, oferint servicis excepcionals que han millorat notablement l'experiència de viatge, mentres que uns altres han deixat molt a desitjar segons les valoracions dels passatgers". Esta anàlisi s'ha elaborat a partir de més de 2,4 milions de ressenyes, que revelen els 85 aeroports més importants d'Europa, tant els que han destacat per la seua excel·lència en servici com els que "han sigut font de frustració per a molts viatgers", expliquen.
Notes per a València i Alacant
L'aeroport de València ha aconseguit un 4,0 sobre 5 amb 19.245 ressenyes, una nota que la manté en la zona mitjana de la taula continental, però que es queda curta si es compara amb la del seu veí més pròxim dins de la Comunitat Valenciana. L'aeroport d'Alacant-Elx aconseguix un 4,3, convertint-se en el millor valorat d'Espanya.
Alacant acumula 26.227 opinions i rep elogis que els seus passatgers atribuïxen a l'agilitat dels seus controls i a una terminal que, malgrat l'enorme volum turístic que rep la Costa Blanca cada estiu, no se'n ressent en les hores punta. Manises, per part seua, manté una valoració encara allunyada dels grans noms del rànquing europeu.
Espanya, amb 13 aeroports entre els 85 analitzats, torna a ser el país millor valorat del continent, amb una nota mitjana de 4,08 que supera la de Portugal, en 3,93, i la de la resta de grans mercats turístics, amb només mig punt entre el primer país de la llista i l'últim.
Darrere d'Alacant i de Fuerteventura, dècim a Europa, apareixen Gran Canària, Madrid-Barajas i Palma, seguits de Lanzarote, Bilbao i Eivissa. Nou dels tretze aeroports espanyols aconseguixen colar-se entre els 30 primers llocs d'Europa, la qual cosa explica per què el sector turístic nacional presumix de les seues infraestructures encara que els passatgers continuen matisant eixa fama amb les seues pròpies ressenyes.
No totes han sigut bones notícies per a Espanya, perquè Barcelona-El Prat protagonitza el major descens de tot el rànquing europeu en caure nou llocs fins a la trentena posició, després de baixar de 4,1 a 4,0, mentres que Palma perd sis esglaons i passa del lloc 15 al 21, els únics dos aeroports espanyols que empitjoren la seua nota i que arrosseguen la mitjana nacional del 4,10 al 4,08 malgrat que Madrid-Barajas puge dos posicions i Gran Canària, una.
Els millors d'Europa
En el cim d'Europa es manté, per quart any consecutiu, Istanbul, amb un 4,4 de 110.254 ressenyes, seguit de Porto, que repetix el seu 4,4 i trau seixanta posicions a Lisboa, Hèlsinki-Vantaa, també amb 4,4, Atenes, amb un 4,3 que resistix el creixement del turisme grec, i Zúric, el millor valorat d'Europa central.
Tanca la taula Heraklion, a Creta, amb un 2,6 que el convertix en el pitjor valorat del continent malgrat les seues 28.458 ressenyes, mentres que Brussel·les-Charleroi ocupa la penúltima posició amb un 3,1 després de perdre un lloc respecte a l'any anterior.
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