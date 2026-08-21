Urbanisme
La lluita contra els baixos turístics a València passa del carrer a la junta de veïns
Benicalap és el barri que abandera ara mateix la resistència contra els bucs d'apartaments - El boicot a estos allotjaments va començar de la mà de patrulles veïnals i ara es lidera en les reunions de les comunitats
La relació de València amb el turisme, més aïna amb els turistes, s'ha tornat rara. En termes actuals podria dir-se que és 'tòxica'. Tradicionalment, este sector ha sigut un dels més rellevants per a l'economia valenciana. De fet sempre s'han celebrat les dades de rècord que quasi cada mes registra l'aeroport de Manises, les últimes xifres indiquen que el mes de juliol més de set milions de passatgers van passar per l'aeròdrom de la ciutat. Evidentment, no tots es van quedar en la capital, però dona una pista de la popularitat de la qual gaudix el Cap i Casal, sobretot entre els visitants estrangers.
A peu de carrer també es percep esta popularitat per part dels turistes de la nostra ciutat. El problema és que els visitants estan atabalant els residents i els problemes de convivència ja estan al límit.
Els últims a alçar la veu contra la transformació dels veïnats ha sigut el barri de Benicalap. La seua zona nova, composta principalment per residencials, està sent testimoni de com un al·luvió d'apartaments turístics "colonitzen" les plantes baixes dels seus edificis. En només tres illes s'estan construint més de 100 habitacions repartides en hostels que se sumen als que ja operen en el mateix lloc.
L'últim, Benicalap
La comunitat de propietaris del número 6 del carrer Encarna Albarracín porten mesos en peus de guerra contra l'empresa que està d'obres en els seus baixos en els quals hi ha projectat un hotel horitzontal de 22 habitacions contravenint frontalment els estatuts comunitaris que prohibixen este tipus d'activitats en el residencial, a més del fet que en els treballs de construcció s'ha alterat greument l'estètica de les zones comunes obrint finestrals a dojo i que probablement s'han produït danys estructurals en el bloc. En estos moments, i davant este panorama, Urbanisme ha elevat una moció a l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de València perquè determine si l'incompliment del que es disposa en els estatuts de la comunitat de propietaris possibilita al consistori ordenar la paralització de les obres.
Es dona la circumstància que la mateixa empresa té en marxa la construcció d'un altre hotel apartament al carrer Carlos Cortina número 5 del mateix barri, malgrat que, com ha pogut saber este periòdic fa un mes, l'ajuntament els va denegar la sol·licitud de llicència d'obres de reforma "per a implantar l'activitat d'hotel apartament al carrer Salvador Cerveró amb Carlos Cortina per situar-se en un emplaçament en el qual no és possible la implantació de l'ús terciari hoteler per superar-se els percentatges [de places d'allotjaments turístics respecte a locals en planta baixa] indicats en la modificació de les normes urbanístiques del PGOU de València, "Regulació dels usos terciaris hotelers" que va ser aprovada definitivament en data 31 de març de 2026 i que va entrar en vigor el passat 25 de maig".
De patrulles veïnals a comunitats de veïns
El fenomen dels baixos turístics va començar a despuntar l'any 2018. La conversió de locals tradicionalment comercials en allotjaments va cridar l'atenció dels veïns del barri del Cabanyal, encara que també s'havia donat este boom a Ciutat Vella i l'entorn de la Ciutat de les Arts.
Va ser en el barri marítim on van avisar que este fenomen s'estava descontrolant, cosa que va donar peu al fet que patrulles veïnals començaren a atacar els pisos turístics que trobaven als carrers. Pintades i sabotatge de panys van ser les accions que es van dur a terme en baixos turístics del Cabanyal, però esta pràctica es va estendre per tota València i el mateix succeïa a Malilla que a la Malva-rosa, Campanar, el Carme, Benimaclet o Morvedre, arribant a vandalitzar 450 apartaments durant les Falles d'enguany.
El canvi substancial és que la lluita contra estos bucs d'apartaments ha pujat del carrer a la casa dels veïns. Ara són les comunitats de propietaris els qui es planten davant d'estes construccions. Els veïns de Safranar van guanyar el pols i van aconseguir paralitzar l'obertura de 24 apartaments; Russafa també va aconseguir que es bloquejaren els 34 que anaven en els baixos d'una illa i ara la resistència es gesta en les juntes de veïns.
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