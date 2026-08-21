La Processó del Foc il·lumina Benifaió amb les espurnes de més de 50.000 coets
Més de 600 persones disparen coets d'eixida durant l'espectacular processó, que coordinen les penyes El Coet i El Xiflec juntament amb l'ajuntament
Els xiquets també tenen el seu espai segur: la cordà i la passejà infantils asseguren el relleu generacional de la festa
Benifaió va viure anit una nova nit màgica, en què la lluentor centellejant dels coets d'eixida crea una serp de llum que recorre els carrers principals obrint pas a la imatge de la Divina Aurora. És la Processó del Foc, la més emblemàtica de les moltes que se celebren durant les festes patronals en este municipi i la que més expectació genera i compta amb més seguidors. Més de 600 persones van disparar ahir més de 2.500 coets d'eixida al llarg de la processó. La coordinació i el desenvolupament d'este acte és a càrrec de les penyes locals El Coet i El Xiflec, que junt amb l'Ajuntament de Benifaió vetlen per la seguretat i el correcte desenvolupament d'esta especial celebració. Entre sis i huit dotzenes per cada participant: integrants de les penyes, Clavaris de la Divina Aurora, Clavarieses de la Mare de Déu d’Agost i altres festers d'edicions anteriors que participen de manera recurrent en esta peculiar processó que atorga al municipi un ambient màgic.
La tradicional Processó del Foc en honor a la Divina Aurora va ser reconeguda oficialment com a Festa d'Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana i Bé Immaterial de Rellevància Local (BIRL) en 2022, després de la sol·licitud de l'ajuntament, avalada per informes del cronista local, Enric Marí. Coneguda també com a Processó dels Fadrins (nom popular que reben els clavaris de la Divina Aurora), té arrels històriques que es remunten al segle XVII. No obstant això, el seu format actual i la tradicional participació dels jóvens —fadrins— va quedar consolidada a la fi de la dècada de 1940.
A diferència de les processons religioses convencionals, la Processó del Foc substituïx la llum dels tradicionals ciris pel centelleig continu dels coets. Disposats en dos llargues fileres al llarg del recorregut, els participants disparen ininterrompudament coets d'eixida daurats i platejats. Este riu d'espurnes i deixants incandescents il·lumina el pas solemne de la imatge de la Divina Aurora, creant una estampa visual d'enorme bellesa i valor patrimonial que afona les seues arrels en la història local lligada a la Festa dels Fadrins.
La jornada festiva dedicada a la Divina Aurora va estar marcada també per l'adaptació a les condicions meteorològiques. Davant la previsió de climatologia adversa i seguint la recomanació de l'empresa pirotècnica responsable, la clàssica mascletà del migdia es va haver d'avançar per a garantir la total seguretat del públic i el correcte desenvolupament de l'espectacle de baluern i ritme.
La devoció pel foc a Benifaió no es limita únicament als actes per a adults, sinó que compta amb un relleu generacional garantit. Durant els últims dies, les penyes El Coet i El Xiflec han organitzat diversos actes pirotècnics especialment adaptats per als més menuts. Entre estos destaquen la cordà infantil i la passejà infantil, concebuda com una adaptació a escala de la Processó del Foc en què els xiquets i les xiquetes aprenen a conviure amb la cultura de la pólvora sota estrictes mesures de seguretat i acompanyament.
Amb estos actes de foc, Benifaió encara ja la recta final de les seues festes patronals, que finalitzaran este dissabte amb el dia dedicat a la patrona, Santa Bàrbara, després d'una intensa setmana de germanor, música i tradició viva.
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