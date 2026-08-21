Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio SegorbeUn beso y una flor Nino BravoAlcaldesa Segorbeaeropuerto ValenciaVecinos de Gátova incendiogrietas edificios ValenciaVuelta a España Comunitat Valenciana
instagramlinkedin

El PSPV demana la dimissió del conseller d'Emergències per "desprotegir" els bombers forestals

Juan Carlos Valderrama compareix a les Corts després d'un estiu marcat pels incendis i l'oposició denuncia la falta de mitjans i la baixa execució del pressupost

El síndic del PSPV, José Muñoz.

El síndic del PSPV, José Muñoz. / Germán Caballero / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Luis García Nieves

José Luis García Nieves

València

El síndic del PSPV, José Muñoz, ha exigit hui a les Corts la dimissió del conseller responsable d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, per considerar que “no està a l'altura” de les necessitats de la Comunitat Valenciana davant una situació marcada pels incendis, les DANA i els episodis de calor extrema. “Tenim una Comunitat Valenciana que és epicentre del canvi climàtic i que no hi està preparada. No tenim les unitats de bombers necessàries, moltes estan inoperatives i altres no compten amb els efectius suficients”, ha denunciat.

El portaveu s'ha referit així abans de la compareixença del conseller davant la diputació permanent de les Corts per a donar compte de la gestió de les emergències d'este estiu. Muñoz ha lamentat, a més, que la Generalitat no estiga executant suficientment les inversions necessàries ni contractant els bombers que calen per a garantir la seguretat. Com comptava hui este diari, la Generalitat va deixar en 2025 sense executar la mitat de les inversions per a bombers forestals, 4,1 dels 8,3 milions previstos en els pressupostos del passat any. “El que veiem és que les persones que treballen en l'extinció dels incendis, aquells que ens protegixen a nosaltres del foc, no són protegits per la Generalitat Valenciana”, ha assenyalat.

Noticias relacionadas

Muñoz ha posat com a exemple el testimoniatge d'un bomber durant l'incendi de Tírig i Catí, amb un vídeo dramàtic on reclamava reforços i mitjans mentres es trobava en una situació d'extrema dificultat. “No pot ser que els nostres bombers, els que van a les muntanyes a apagar els incendis, es troben en situacions en les quals temen per la seua pròpia vida”, ha afirmat. Per això, ha reclamat la dimissió del conseller i ha defés que el testimoniatge dels mateixos professionals demostra que calen més efectius, més inversió i, sobretot, més prevenció.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un jutge obliga la Diputació de València a donar una plaça i pagar 20 mesos de sou a un funcionari per baremar malament els seus mèrits
  2. Un drac de grans dimensions prendrà el Port de Sagunt
  3. Una tempesta amb adversitat potencial molt alta recorre la província amb vents de 70 quilòmetres per hora i graníssol
  4. Sis ferits en un accident en l'A-35 a l'altura de Vallada
  5. Avís roig a la Comunitat Valenciana: estos són els municipis en risc per temperatures extremes
  6. Busquen un home desaparegut a Torrent des del dia de l'eclipsi
  7. L'origen del ponent i per què és sinònim de calor extrema a la Comunitat Valenciana
  8. Mor Ernest Sena, històric de la democràcia cristiana valenciana i primer director general d'Economia en la preautonomia

El PSPV demana la dimissió del conseller d'Emergències per "desprotegir" els bombers forestals

El PSPV demana la dimissió del conseller d'Emergències per "desprotegir" els bombers forestals

França, Regne Unit, Alemanya i Itàlia demanen a Israel que pare el nou pla d'assentament a Cisjordània

França, Regne Unit, Alemanya i Itàlia demanen a Israel que pare el nou pla d'assentament a Cisjordània

Sánchez designa el ministre Ángel Víctor Torres com a coordinador de la resposta a la crisi de Ceuta

Sánchez designa el ministre Ángel Víctor Torres com a coordinador de la resposta a la crisi de Ceuta

Els veïns de Giorgeta alleujats per la fi de l'obra, però preocupats per la falta d'aparcament

Els veïns de Giorgeta alleujats per la fi de l'obra, però preocupats per la falta d'aparcament

La Processó del Foc il·lumina Benifaió amb les espurnes de més de 50.000 coets

La Processó del Foc il·lumina Benifaió amb les espurnes de més de 50.000 coets

Injecció de quasi 100.000 euros per a millorar la gestió de l'aigua en quatre municipis de Morvedre

Injecció de quasi 100.000 euros per a millorar la gestió de l'aigua en quatre municipis de Morvedre

Alcaldes exigixen a la CHX més inversió i coordinació al barranc del Carraixet

Alcaldes exigixen a la CHX més inversió i coordinació al barranc del Carraixet

Els cinc focus oberts de Carlos Corberán en el València CF

Els cinc focus oberts de Carlos Corberán en el València CF
Tracking Pixel Contents