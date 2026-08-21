El PSPV demana la dimissió del conseller d'Emergències per "desprotegir" els bombers forestals
Juan Carlos Valderrama compareix a les Corts després d'un estiu marcat pels incendis i l'oposició denuncia la falta de mitjans i la baixa execució del pressupost
El síndic del PSPV, José Muñoz, ha exigit hui a les Corts la dimissió del conseller responsable d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, per considerar que “no està a l'altura” de les necessitats de la Comunitat Valenciana davant una situació marcada pels incendis, les DANA i els episodis de calor extrema. “Tenim una Comunitat Valenciana que és epicentre del canvi climàtic i que no hi està preparada. No tenim les unitats de bombers necessàries, moltes estan inoperatives i altres no compten amb els efectius suficients”, ha denunciat.
El portaveu s'ha referit així abans de la compareixença del conseller davant la diputació permanent de les Corts per a donar compte de la gestió de les emergències d'este estiu. Muñoz ha lamentat, a més, que la Generalitat no estiga executant suficientment les inversions necessàries ni contractant els bombers que calen per a garantir la seguretat. Com comptava hui este diari, la Generalitat va deixar en 2025 sense executar la mitat de les inversions per a bombers forestals, 4,1 dels 8,3 milions previstos en els pressupostos del passat any. “El que veiem és que les persones que treballen en l'extinció dels incendis, aquells que ens protegixen a nosaltres del foc, no són protegits per la Generalitat Valenciana”, ha assenyalat.
Muñoz ha posat com a exemple el testimoniatge d'un bomber durant l'incendi de Tírig i Catí, amb un vídeo dramàtic on reclamava reforços i mitjans mentres es trobava en una situació d'extrema dificultat. “No pot ser que els nostres bombers, els que van a les muntanyes a apagar els incendis, es troben en situacions en les quals temen per la seua pròpia vida”, ha afirmat. Per això, ha reclamat la dimissió del conseller i ha defés que el testimoniatge dels mateixos professionals demostra que calen més efectius, més inversió i, sobretot, més prevenció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un jutge obliga la Diputació de València a donar una plaça i pagar 20 mesos de sou a un funcionari per baremar malament els seus mèrits
- Un drac de grans dimensions prendrà el Port de Sagunt
- Una tempesta amb adversitat potencial molt alta recorre la província amb vents de 70 quilòmetres per hora i graníssol
- Sis ferits en un accident en l'A-35 a l'altura de Vallada
- Avís roig a la Comunitat Valenciana: estos són els municipis en risc per temperatures extremes
- Busquen un home desaparegut a Torrent des del dia de l'eclipsi
- L'origen del ponent i per què és sinònim de calor extrema a la Comunitat Valenciana
- Mor Ernest Sena, històric de la democràcia cristiana valenciana i primer director general d'Economia en la preautonomia