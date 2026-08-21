Crisi migratòria
Sánchez designa el ministre Ángel Víctor Torres com a coordinador de la resposta a la crisi de Ceuta
El titular de Política Territorial recaptarà informació de més de cinc ministeris i harmonitzarà el treball de tots ells
Interior, Afers Exteriors, Defensa, Inclusió i Joventut i Infància, entre altres, treballen perquè la ciutat torne a la normalitat
La crisi migratòria i humanitària de Ceuta és de llarg abast. Després d'uns primers dies d'acció quasi exclusivament policial i de política exterior, el Govern en el seu conjunt està ara obstinat en la recuperació de la normalitat, que fonts de l'executiu reconeixen que "tardarà mesos a arribar per complet". Per això, Pedro Sánchez ha decidit designar el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com el coordinador de l'acció de l'executiu en esta crisi, com ha pogut confirmar EL PERIÓDICO.
Torres és des de fa dies l'encarregat de recopilar tota la informació dels diferents departaments i d'harmonitzar el treball de cada un dels ministeris implicats. Cinc d'ells estan bolcats en la resposta a Ceuta i diversos més tenen cert grau d'implicació amb l'objectiu de reconduir una crisi "molt complexa" i "amb implicacions de tot orde".
Hui dia, els ministres de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de Defensa, Margarita Robles, tenen encomanada la seguretat de la ciutat i la protecció de les fronteres amb el Marroc. Marlaska, a més, està agilitant les peticions d'asil perquè tinguen una resposta al més prompte possible. El titular d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, té tots els canals oberts amb Rabat per a continuar comptant amb la seua col·laboració en els retorns, a més d'amb Brussel·les i els socis europeus. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, porta des del dilluns a Ceuta per a coordinar el dispositiu d'acolliment, els centres d'estada temporal i l'ajuda humanitària, en contacte amb totes les ONG. La titular de Joventut i Infància, Sira Rego, és l'encarregada de garantir la protecció que atorga la llei als menors, donant prioritat als més vulnerables, com les 500 xiquetes que vol traslladar a la Península com més prompte millor. I Torres, finalment, treballa per a coordinar-los a tots amb la Delegació del Govern, que en depén orgànicament.
Durant els primers dies després de l'allau, va ser el ministre de l'Interior qui va assumir el comandament perquè la resposta immediata a l'entrada massiva de més de 80.000 persones en poc més de 24 hores va estar, sobretot, a càrrec de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Però des de Moncloa afigen que una vegada que va tornar la gran majoria dels quals van entrar, Sánchez va decidir encarregar la coordinació a Torres, un treball que durarà setmanes i mesos. El ministre té "una especial sensibilitat cap a la qüestió migratòria", expliquen des de l'executiu, perquè va ser president de Canàries i es va enfrontar a diverses crisis d'este tipus. De Política Territorial, a més, depén directament la Delegació del Govern a Ceuta, i este departament és també l'encarregat de les relacions amb l'Administració autonòmica i, per tant, amb el Govern de la ciutat autònoma de Ceuta.
Torres ja va coordinar la resposta del Govern en la DANA de València, en diàleg continu amb la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, i va tindre un paper molt destacat en el dispositiu de la crisi de l'hantavirus el mes de maig passat. Aquella operació va ser un èxit malgrat l'oposició frontal del Govern de Canàries per a acollir la tripulació del vaixell en quarantena i del PP.
Des de Moncloa apunten que no serà necessari que el Consell de Ministres faça cap designació oficial dimarts que ve, ja que Torres està treballant amb tots els ministeris, amb la Delegació i amb el Govern de Ceuta per a oferir la "resposta integral" que la ciutat necessita, expliquen des del Govern.
Candidat a Canàries
El titular del Ministeri de Política Territorial serà un dels ministres que eixiran de l'executiu l'any que ve per a ser candidat autonòmic, si és el cas, a Canàries. De totes maneres, com apunten des del seu departament, encara falten diversos mesos per a això. Així i tot, Torres ja està molt damunt de l'actualitat canària i dirigix el PSOE a les illes, que està greixant la seua maquinària per a intentar recuperar el Govern regional.
Moncloa recorda que la presència del Govern a Ceuta continuarà sent "important" i "permanent" mentres dure la crisi. De moment, han visitat la ciutat el president Sánchez i set dels seus ministres. La titular d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, porta cinc dies en territori de Ceuta i ha coordinat amb el president de Ceuta l'habilitació de més de 1.500 places d'estada temporal per als migrants i està estudiant la seua ampliació, sense descartar que en les pròximes setmanes es puga arribar fins a les 4.000 places. Des del Govern de Ceuta confirmen a este diari que l'espai cedit per la ciutat a l'efecte també podrà ampliar-se quan calga.
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