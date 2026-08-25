Medi ambient
Abocaments de l'Albufera arriben a la platja del Saler: "Estem enverinant la mar"
El buidatge de les comportes del llac implica que la platja del Saler es torne "d'un color verdós" que indigna els veïns des de fa anys
Que la Conselleria de Medi Ambient decidira presentar ahir un projecte pilot sobre el control de la qualitat de les aigües de la platja en la Gola de Pujol no és casualitat. Eixe és un dels punts que més crítiques veïnals genera, ja que l'obertura de comportes convertix l'aigua de la platja del Saler en dos colors. De fet, el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, va afirmar que el projecte pilot treballarà "en les zones que s'han detectat més conflictives". I la Gola de Pujol n'és una.
El "buidatge" del llac, una operació necessària per a mantindre el nivell, implica que els abocaments que arriben a l'Albufera continuen fins a la mar, i l'horari en el qual s'obrin les comportes (en les 10.30 i les 11 hores) implica una "riba verdosa" que indigna uns veïns que porten anys prenent mostres que analitzen en el laboratori. "Els últims resultats ens indiquen que no és perjudicial per a la salut, però a això cal posar-li remei. És una aigua desagradable, verda i marró, a les nostres platges", expliquen des de l'associació de veïns de la Devesa del Saler.
En horari de bany
"Obrin les comportes en horari del bany i portem anys demanant als regants que òbriguen les comportes a la nit. De fet, el que haurien de fer és depurar l'aigua que s'aboca a la l'Albufera des dels cultius d'arròs, perquè així eixa aigua depurada abocaria a la mar i no hi hauria problema. Però això ja són paraules majors per a una inversió que no tenen ni en ment. Així que, de moment, que canvien l'horari d'obertura de les comportes. Estem enverinant la mar i no li posen solució", explica la presidenta de l'associació de veïns de la Devesa del Saler, Ana Gradolí.
L'associació de veïns porta quinze anys en esta lluita, sense èxit. "Molt parlar de l'Albufera i del parc natural, però tot es queda en paraules. Treballar en la depuració dels abocaments al llac és el que cal fer. L'important és treballar en la prevenció, com en els incendis, però la prevenció no es fa i després venen els laments", conclou Gradolí.
1,5 tones de pesticides
És més, un estudi de la Universitat de València va fixar en 1,5 les tones de pesticides que rep l'Albufera cada any dels cultius d'arròs, ja que "anualment s'apliquen unes 35 tones de pesticides al Parc Natural de l’Albufera, de les quals set són emeses pels camps d'arròs a l'aigua del parc i aproximadament 1,5 d'elles entren en el llac" i després a la mar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Apareix el cadàver d'una dona surant a la platja de Puçol
- Un drac de grans dimensions prendrà el Port de Sagunt
- Una tempesta amb adversitat potencial molt alta recorre la província amb vents de 70 quilòmetres per hora i graníssol
- Sis ferits en un accident en l'A-35 a l'altura de Vallada
- Avís roig a la Comunitat Valenciana: estos són els municipis en risc per temperatures extremes
- Busquen un home desaparegut a Torrent des del dia de l'eclipsi
- L'origen del ponent i per què és sinònim de calor extrema a la Comunitat Valenciana
- Mor Ernest Sena, històric de la democràcia cristiana valenciana i primer director general d'Economia en la preautonomia