Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido puertoPatrullas Malva-rosaPuçolAlerta amarillaFallecidos por calorRadiografía del monteUn beso y una flor Nino Bravo
instagramlinkedin

Fitxatge

Arnau Martínez, a un pas de Mestalla després d'apujar el València CF la seua oferta

El club ha mejorado levemente las condiciones de su última propuesta al Girona y el jugador está a un paso de recalar en el vestuario de Corberán

Arnau Martínez somriu a Girona a l'espera d'un possible traspàs

Arnau Martínez somriu a Girona a l'espera d'un possible traspàs / Girona FC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Bengoa

València

El València CF està a un pas de tancar el fitxatge d'Arnau Martínez. Fa setmanes que el club compta amb l'OK del jugador per a un contracte llarg de cinc anys. Amb això a favor es va llançar a negociar amb el Girona millorant a poc a poc les ofertes, atesa la negativa dels catalans per a facilitar l'eixida del seu jove capità.

Arnau és el lateral desitjat per Corberán per la seua polivalència i capacitat tant d'ocupar el lloc del carril amb el de central destre. Al costat del nouvingut Maffeo, es donaria per coberta la posició i fins i tot s'aconseguiria millorar el centre de la saga. Les xifres són similars a les d'una setmana, encara que amb matisos. Entre fixos i variables ronden els 6 milions, deixant un percentatge futur en propietat del Girona.

Tal com va publicar este diari, l'entorn del futbolista porta dies mantenint la calma i l'esperança que al llarg d'esta setmana els clubs reactiven la negociació amb serietat i ànim de llimar el que entenen que "són "diferències assumibles". Estes sembla que ja estan pràcticament llimades.

Arnau Martínez con la camiseta del Girona

Arnau Martínez amb la samarreta del Girona / SD

Segons la informació de Matteo Moretto, l'operació està més que encarrilada i el Girona podria oficialitzar l'eixida de tres dels seus jugadors en les pròximes hores. A més del fitxatge d'Arnau pel València CF amb la intenció que jugue contra el Deportivo en la tercera jornada, els catalans estan prop de fer caixa amb Tsygankov i Minsu.

El Girona, amb molts fronts oberts

L'internacional ucraïnés està forçant la seua eixida al màxim i la disciplina catalana ja el va cridar a l'orde mitjançant un anunci públic de sanció per falta de disciplina. Al seu rescat ha arribat Míchel, qui fora el seu gran valedor en el Girona i actualment entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. L'operació, segons Nil Sola, rondaria els 5 milions d'euros entre fixos i variables. Un problema menys per al club.

VALENCIA, 25/04/2026.- El centrocampista del Valencia Guido Rodríguez (d) disputa un balón con el delantero del Girona Viktor Tsygankov (i) durante el partido de LaLiga entre Valencia CF y Girona FC celebrado este sábado en el estadio de Mestalla, en Valencia. EFE/ Ana Escobar

El migcampista del València Guido Rodríguez disputa una pilota amb el davanter del Girona Viktor Tsygankov / EFE

Un altre assumpte és el del jove coreà Minsu, que la temporada passada va estar cedit a l'Andorra i ara ha tornat com a peça clau de l'equip. Segons Mundo Deportivo, l'atacant està a punt d'anar-se'n a Escòcia per a firmar per uns Rangers que estan disposats a pagar els 10 milions d'euros de la seua clàusula.

Noticias relacionadas

D'altra banda, s'està treballant en alguna arribada que servisca per a poder vendre uns altres com Vanat, que tampoc vol jugar en la Hypermotion.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Superdeporte

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents