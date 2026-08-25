Fitxatge
Arnau Martínez, a un pas de Mestalla després d'apujar el València CF la seua oferta
El club ha mejorado levemente las condiciones de su última propuesta al Girona y el jugador está a un paso de recalar en el vestuario de Corberán
Javier Bengoa
El València CF està a un pas de tancar el fitxatge d'Arnau Martínez. Fa setmanes que el club compta amb l'OK del jugador per a un contracte llarg de cinc anys. Amb això a favor es va llançar a negociar amb el Girona millorant a poc a poc les ofertes, atesa la negativa dels catalans per a facilitar l'eixida del seu jove capità.
Arnau és el lateral desitjat per Corberán per la seua polivalència i capacitat tant d'ocupar el lloc del carril amb el de central destre. Al costat del nouvingut Maffeo, es donaria per coberta la posició i fins i tot s'aconseguiria millorar el centre de la saga. Les xifres són similars a les d'una setmana, encara que amb matisos. Entre fixos i variables ronden els 6 milions, deixant un percentatge futur en propietat del Girona.
Tal com va publicar este diari, l'entorn del futbolista porta dies mantenint la calma i l'esperança que al llarg d'esta setmana els clubs reactiven la negociació amb serietat i ànim de llimar el que entenen que "són "diferències assumibles". Estes sembla que ja estan pràcticament llimades.
Segons la informació de Matteo Moretto, l'operació està més que encarrilada i el Girona podria oficialitzar l'eixida de tres dels seus jugadors en les pròximes hores. A més del fitxatge d'Arnau pel València CF amb la intenció que jugue contra el Deportivo en la tercera jornada, els catalans estan prop de fer caixa amb Tsygankov i Minsu.
El Girona, amb molts fronts oberts
L'internacional ucraïnés està forçant la seua eixida al màxim i la disciplina catalana ja el va cridar a l'orde mitjançant un anunci públic de sanció per falta de disciplina. Al seu rescat ha arribat Míchel, qui fora el seu gran valedor en el Girona i actualment entrenador de l'Ajax d'Amsterdam. L'operació, segons Nil Sola, rondaria els 5 milions d'euros entre fixos i variables. Un problema menys per al club.
Un altre assumpte és el del jove coreà Minsu, que la temporada passada va estar cedit a l'Andorra i ara ha tornat com a peça clau de l'equip. Segons Mundo Deportivo, l'atacant està a punt d'anar-se'n a Escòcia per a firmar per uns Rangers que estan disposats a pagar els 10 milions d'euros de la seua clàusula.
D'altra banda, s'està treballant en alguna arribada que servisca per a poder vendre uns altres com Vanat, que tampoc vol jugar en la Hypermotion.
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Fuente: Superdeporte
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