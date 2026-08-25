La Colla Barcelonista de Sueca denuncia una actuació “desproporcionada” de la UIP contra un dels seus membres a Elx
La penya suecana reclama una investigació dels fets i denuncia que un dels seus integrants va rebre, segons el seu testimoniatge, una punyada quan ja es trobava emmanillat
Membres de la Colla Barcelonista de Sueca que es van desplaçar este diumenge fins a Elx amb motiu del partit entre l'Elx CF i l'FC Barcelona han denunciat una actuació que consideren “desproporcionada” per part d'agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional en els moments previs a la trobada disputada a l'estadi Martínez Valero.
Segons el comunicat difós pels aficionats, durant les hores prèvies al partit es va viure als voltants de l'estadi un ambient “familiar, cordial i de respecte” entre seguidors dels dos equips. Els integrants de la colla asseguren que no van presenciar cap incident que poguera justificar l'actuació policial que es va produir posteriorment.
Els fets, segons relaten, van començar després que diversos aficionats blaugranes isqueren de la Cafeteria Pull, situada al carrer Francisco Pérez Campillo d'Elx, i es dirigiren junts cap a l'estadi.
Una vegada dins del Martínez Valero, els membres de la colla es van situar en l'accés 22, habilitat per a l'afició visitant, a l'espera d'accedir a la zona corresponent. Va ser llavors, sempre segons la seua versió, quan diversos agents de la UIP van començar a retirar “de manera brusca i desmesurada” les estelades que portaven alguns socis i aficionats del Barcelona.
A partir d'eixe moment es van produir, segons el relat dels seguidors suecans, diferents intervencions policials que van acabar amb diversos aficionats blaugranes reduïts i detinguts. Els denunciants asseguren haver presenciat també agressions durant estes actuacions.
Un dels episodis que la colla considera especialment greu afecta un dels seus membres que, segons el comunicat, va ser reduït pels agents i posteriorment detingut. Els aficionats sostenen que el jove va ser colpejat reiteradament durant la intervenció.
El grup afirma a més que, una vegada que l'aficionat es trobava detingut i emmanillat, mentres era traslladat, van poder observar com un dels agents li propinava “un colp de puny”. Segons asseguren, en eixe moment no van apreciar cap actuació per part del detingut que poguera justificar esta agressió.
La colla barcelonista de Sueca considera especialment preocupant que l'exhibició d'una bandera, en este cas una estelada, poguera derivar en una intervenció policial que acabara amb la retirada de símbols, agressions i detencions.
Davant estos fets, els aficionats suecans reclamen a les institucions i els organismes competents que “investiguen l'ocorregut, revisen les actuacions policials i, en cas de determinar-se responsabilitats, s'adopten les mesures corresponents".
Els integrants de la colla defenen que el futbol ha de ser un espai de “convivència, rivalitat esportiva i llibertat d'expressió” i consideren que els símbols polítics o nacionals no haurien de servir, segons la seua versió, per a justificar actuacions policials desproporcionades. La colla conclou el seu comunicat amb una triple reivindicació: “Demanem respecte, demanem responsabilitats. Demanem que els fets s'investiguen”. L'escrit acaba amb una pregunta dirigida a les institucions: “Açò és una democràcia?”.
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