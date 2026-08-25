Reconstrucció després de la DANA
La Generalitat derrocarà dos ponts a Beniparrell i ampliarà el barranc per a evitar que s'inunde el polígon
La Generalitat ampliarà 1.230 metres el llit per a evitar una nova inundació en el polígon Vereda Sur, on l'aigua va arribar als 3,5 metres d'altura
Beniparrell ha fet un pas més per a evitar que els seus polígons, sobretot el Vereda Sur, torne a quedar-se completament negat com va ocórrer amb les pluges torrencials de 2020 i amb la DANA de 2024. Ha sigut la Generalitat Valenciana la que assumirà el cost de l'adequació del barranc de Picassent que travessa esta àrea industrial, que no sols es limita a una ampliació del llit, sinó que inclou la necessitat d'eliminar dos ponts i reconstruir-los més amplis i més resilients, després d'haver actuat com un verdader obstacle en el flux d'aigua que arriba des de Montserrat, afavorint la inundació d'empreses. Malgrat que en 2023, la Direcció General de l'Aigua, amb Manuel Verdeguer al capdavant, ja es va comprometre a ampliar el llit i compartir gastos amb la CHX, per ser de la seua competència, finalment serà l'Administració autonòmica la que assumisca el cost total, cosa que ha remarcat el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, en la seua visita este dimarts a la zona on s'escometran les obres, davant del pont Vereda a Beniparrell, que serà derrocat dins del projecte. "Esta és l'actuació més important del Govern de Juanfran Pérez Llorca en canalitzacions de barrancs, en canalitzacions que són titularitat de l'Estat, però on el Govern Valencià creu que ha d'actuar encara sense recursos, recorrent a préstecs. I, per tant, esta actuació de 17 milions d'euros permetrà que en quasi tres quilòmetres i mig de Beniparrell, un municipi on en este polígon industrial va arribar l'aigua als 3 metres i mig d'altura el dia de la DANA, això no torne a ocórrer", va sentenciar.
La intervenció se centrarà en un tram de quasi 3,5 quilòmetres per a previndre futurs desbordaments com els patits durant la passada DANA, quan l'aigua va arribar als 3,5 metres d'altura en el polígon industrial Vereda Sur i també les de 2020 després d'unes pluges torrencials que van deixar aïllada l'àrea industrial durant tota la nit.
Trenta mesos d'obres
La intervenció sobre el barranc de Picassent constituïx la major actuació individual inclosa en eixe programa d'inversions. Les obres abasten un tram de 3.350 metres de llit i permetran aconseguir un nivell de protecció equivalent a avingudes amb un període de retorn de 100 anys en el tram urbà de Beniparrell.
El projecte preveu l'ampliació de l'amplària del llit fins als 60 i 95 metres, així com un moviment de terres estimat en 110.000 metres cúbics. A més, inclou la reposició de ponts, infraestructures ferroviàries i servicis afectats al llarg del recorregut.
Les obres van començar el març de 2026 i compten amb un termini d'execució de tres anys, estant prevista la seua finalització l'octubre de 2028.
A més, no sols haurà d'executar-se obres en el llit, es tracta d'un vial pel qual transcorre una àmplia xarxa de servicis. Així, s'haurà de reposar 1.000 metres del ramal Silla de Col·lector Oest III , que porta les aigües residuals d'Alcàsser i Picassent fins a l'EDAR de Pinedo, també reposar més de 800 metres de la xarxa de gas d'alta i baixa pressió i soterrar 1.150 metres de línies elèctriques aèries d'alta tensió.
"Esta actuació d'una envergadura gegant per al govern valencià suposarà la supressió, l'eliminació d'aquells ponts que van fer barrera durant la DANA per dos motius: primer, perquè no tenien l'amplària i la capacitat suficient en esta època de pluges torrencials; i segon, per la falta de manteniment i de condicionament dels nostres llits de barrancs i rius, que no tenen la capacitat suficient per a donar eixida a l'aigua", afirma el conseller.
Una actuació per a protegir les persones i l'activitat econòmica
L'obra de Beniparrell se situa com la principal del projecte pel seu impacte directe en la seguretat de més de 2.000 residents, 6.000 treballadors i 528 empreses de l'àrea industrial. Una cosa que ha destacat la tinenta alcalde de Beniparrell, Ana Giménez Piquer: "Per a nosaltres esta obra és molt important, no sols per al polígon, sinó també per al poble, que també es va veure afectat perquè es desborda l'aigua. Hem tingut dos inundacions en pocs anys i esperem no tornar a patir-ne una altra, perquè són moltes les empreses que tenim ací", va concloure.
El conseller ha incidit en el fet que l'actuació respon a una necessitat prioritària de seguretat en un entorn amb una elevada concentració d'activitat econòmica i de mobilitat diària. "Actuem en un punt especialment sensible, amb una important concentració d'empreses i de treballadors, per a donar una resposta eficaç a un problema real i reforçar la seguretat de tot l'entorn", ha assenyalat.
Cada dia milers de treballadors accedixen als polígons industrials de la zona, un dels espais productius amb major activitat de l'àrea metropolitana de València i especialment vulnerable davant episodis de fortes pluges i avingudes. En este sentit, Barrachina ha remarcat que les obres no sols incrementaran la protecció enfront d'inundacions d'infraestructures i vivendes, sinó que contribuiran a garantir la continuïtat de l'activitat econòmica i la seguretat de treballadors i empresaris.
Esta actuació a Beniparrell s'emmarca en un pla autonòmic més ampli que preveu més de 45 milions d'euros distribuïts en 41 intervencions al llarg de 28 municipis afectats.
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