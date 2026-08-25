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Nou episodi de calor a València: Emergències establix l'alerta groga per altes temperatures

Aemet avisa que torna el ponent, encara que no serà tan càlid com la setmana passada

Nou dia d'alerta per calor a la Comunitat Valenciana

Nou dia d'alerta per calor a la Comunitat Valenciana

LevanteTV

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

La calor no dona treva a València. Després d'uns dies de temperatures més suaus i fortes tempestes que han deixat imatges impactants, especialment a la comarca de La Ribera valenciana, on el graníssol va deixar importants destrosses, les altes temperatures tornen a imposar-se a la província.

Emergències ha activat una alerta de nivell groc per altes temperatures en el litoral nord i sud de València. El butlletí d'Emergències assenyala que, sobre la base de l'avís d'Aemet, el fenomen meteorològic d'altes temperatures comença hui, dimarts 25 d'agost a les 13.00 hores.

Valencia. VLC. Calor extremo en Valencia con temperaturas de hasta 43 grados y térmometros que marcan hasta 48

València. VLC. Calor extrema a València amb temperatures de fins a 43 graus i termòmetres que en marquen fins a 48 / Germán Caballero / LEV

Segons les dades d'Aemet, l'episodi càlid arribarà als 36 graus de màxima en el litoral valencià, i advertix que se superaran els llindars d'avís, és a dir, els 36 graus, zones del prelitoral. L'avís meteorològic decau a les 20.00 hores d'este dimarts. La capital valenciana espera per a esta jornada temperatures que oscil·laran entre els 23 graus de mínima i els 35 °C de màxima, mentres que a Torrent s'arribarà als 37 graus. En ciutats com Gandia o Cullera les màximes seran de 34 graus i les mínimes marcaran 22 °C.

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L'agència sosté que esta setmana hi haurà de nou vent de ponent, encara que "no serà excessivament càlid" i no tindrà res a veure amb l'episodi de la setmana passada, quan es van registrar màximes de 44 graus en alguns punts de la província de València i es va establir l'avís de nivell roig per calor extrema.

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