La Policia Nacional vigila la patrulla feixista de la Malva-rosa i n'identifica tres membres
Fonts de la subdelegació del Govern indiquen que els vídeos de l'esquadró lligat a Espanya 2000 s'han concebut com una performance per a xarxes, expliquen que els seus integrants no han realitzat cap acció real i precisen que una intervenció els faria incórrer en delictes com la usurpació de funcions o la detenció il·legal
La Policia Nacional està fent seguiment de la patrulla que un grupuscle d'extrema dreta, concretament una "ONG" vinculada a Espanya 2000, ha organitzat per a eixir a les nits en barris com la Malva-rosa. Asseguren que es preocupen per la seguretat de la zona i que són “els ulls i els oïts” de la policia. La seua primera eixida va ser este cap de setmana, tal com han exhibit en les seues xarxes socials i mitjans i perfils afins han replicat, amplificant el ressò de l'acció.
En diversos vídeos es pot veure els ultres uniformats amb jupetins negres, un d'ells portant un bastó extensible de senderisme. Els ultres mantenen una conversa que va pujant de to amb un xicotet grup de xavals magrebins en el passeig marítim de la Malva-rosa. En un altre vídeo el líder d'Espanya 2000 passa revista als seus militants, instruïts en les arts marcials.
Segons han requerit fonts de la subdelegació de Govern a Levante-EMV, la patrulla en la Malva-rosa no va passar de “performance dissenyada per a tindre ressò en les xarxes socials”, i durant el trajecte no es va registrar cap acció o “intervenció real” que poguera comprometre la lliure circulació de les persones amb les quals es van trobar en el seu camí. Les mateixes fonts precisen que tres de les persones que apareixen en els vídeos estan identificades amb tot el seu historial.
En cas d'anar més enllà de la performance per a Instagram i Facebook, travessar la línia de la campanya de màrqueting, des de la subdelegació del Govern precisen que cauria sobre els integrants de la patrulla d'extrema dreta el pes de la llei. El marc jurídic que regula les competències en matèria de seguretat està conformat per la Llei orgànica 2/86, de forces i cossos de seguretat (FCS); la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, i la Llei 5/2014, de seguretat privada.
Estes atribuïxen a les forces i cossos de seguretat l'exercici exclusiu de les competències en matèria de seguretat d'acord amb el que s'establix en l'art. 149.1.29 de la Constitució, que atribuïx a l'Estat la competència exclusiva en matèria de seguretat pública.
Marc legal de les patrulles
En eixe marc, una actuació de patrulles ciutadanes contravindria la reserva de funció pública, atés que la Constitució Espanyola atribuïx la seguretat pública i l'ús legítim de la força en exclusiva a la Policia, per la qual cosa els particulars manquen de competències per a vigilar, retindre o patrullar de forma organitzada.
A més, incorrerien en un delicte d'usurpació de funcions, que el Codi Penal preveu per a qui imita funcions policials, s'identifica com a autoritat o usa uniformes i insígnies falses o prohibides, tot això arreplegat com a il·lícit penal.
També s'exposarien a un delicte de coaccions o detenció il·legal, reservat per als qui retenen una persona en contra de la seua voluntat o li impedixen el lliure trànsit fora dels supòsits legals de flagrant delicte (disponibles per a qualsevol ciutadà), vulnerant així la llibertat individual.
Finalment, la Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana (Llei mordassa) sanciona l'ús indegut d'uniformes o equipament policial que induïsca a engany, així com la pertorbació de l'orde públic. I la normativa de protecció de dades indica que gravar o fotografiar de manera sistemàtica transeünts en la via pública sense base legal vulnera la privacitat i la normativa de protecció de dades personals.
Evolució de la situació delinqüencial
Quant al moment concret en què es crea esta patrulla lligada a l'extrema dreta valenciana, preocupada segons expliquen per la seguretat en el barri marítim, no està de més aportar dades sobre com ha evolucionat la situació delinqüencial a la Malva-rosa en 2026 respecte a l'any anterior. Segons les dades oferides per la Subdelegació del Govern, el total d'infraccions penals ha caigut un 1,47 %. Els robatoris en vivenda s'han reduït un 3,56 %. Els robatoris en trasters s'han reduït un 75,68 %. La sostracció de vehicles ha caigut en un 38,2 %. Els delictes lleus (furt lleu, danys, lesions) s'han reduït un 21,94 %. Les agressions sexuals amb penetració s'han reduït un 6,67 %. I els servicis humanitaris i rescats han augmentat més d'un 24 %.
Això no vol dir que el barri no bregue diàriament amb els seus propis problemes. Tal com porten anys denunciant en Levante-EMV des de l'associació veïnal, a la Malva-rosa roman enquistat el “mercat de la droga” de les Casetes Roses, un focus de conflictivitat que degrada la convivència i espera solucions multifactorials de l'urbanístic al social. En definitiva, una intervenció impulsada des de l'ajuntament complexa i estructural.
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