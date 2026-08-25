Energia
El Port de València duplicarà el seu proveïment elèctric amb la nova subestació
La infraestructura comptarà amb una potència instal·lada de 110 megavats i també donarà servici a empreses i concessionàries
L'Autoritat Portuària de València (APV) ha iniciat els tràmits per a la construcció d'una nova subestació elèctrica que duplicarà la seua capacitat de proveïment i donarà servici al port de la ciutat, així com a les empreses i concessionàries que hi operen. La infraestructura comptarà amb una potència instal·lada de 110 megavats, mitjançant dos transformadors de 55 megavats cada un.
Esta segona subestació elèctrica d'alta tensió permetrà duplicar la capacitat del recinte portuari per a proveir la creixent demanda energètica de les terminals de mercaderies, infraestructures logístiques i els nous sistemes de connexió elèctrica a vaixells (OPS), segons ha informat l'APV en un comunicat. Esta infraestructura compta amb un pressupost de 15,6 milions d'euros, i és finançada amb el suport de la Comissió Europea a través del Mecanisme "Connectar Europa" (Connecting Europe Facility, CEF).
Interconnexió
La nova subestació permetrà interconnectar la xarxa d'alimentació de l'APV en la seua zona nord amb la xarxa de distribució d'alta tensió. En comptar amb dos subestacions operades de manera independent i connectades a través de dos escomeses diferenciades de la companyia distribuïdora, el recinte garantix un esquema de seguretat de subministrament de màxima disponibilitat.
Així, "davant d'eventuals errors de xarxa, treballs de manteniment o pics de demanda extraordinaris en qualsevol de les línies d'entrada, la xarxa interior del port podrà commutar i proveir-se des de la segona subestació sense interrompre l'activitat en les terminals. Esta alta fiabilitat resulta clau per a evitar parades crítiques en les grues d'operacions i en el subministrament de fred per a la càrrega refrigerada (reefer)", segons la citada nota.
Esta segona subestació permetrà als vaixells atracats apagar els seus motors auxiliars i connectar-se directament a la xarxa elèctrica terrestre renovable, "reduint dràsticament les emissions a l'atmosfera i la contaminació acústica en l'entorn urbà de la ciutat".
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