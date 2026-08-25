Tomatina 2026
La Tomatina de Buñol: com arribar a la festa de la tomaca des de València
La localitat valenciana es prepara per a acollir 22.000 assistents en la tradicional batalla de tomaques, molts d'ells arribats des de la capital
Este dimecres 26 d'agost, els carrers de Buñol tornaran a convertir-se en una batalla de tomques que tenyirà de roig este municipi valencià. La 79a edició de la Tomatina reunirà 22.000 persones i, com cada any, es llançaran més de 150.000 quilos de tomaca entre els participants.
Buñol celebra esta setmana les seues festes i milers de valencians es desplacen fins a este municipi de la Foia de Buñol per a gaudir de les desfilades, les xarangues i les revetles. Estes són les principals opcions per a arribar des de València fins a Buñol durant la jornada de la Tomatina.
Tren de rodalia RENFE
Una de les rutes més còmodes i utilitzades pels visitants és el tren de rodalia des de l'Estació del Nord o Sant Isidre. La línia C-3 de Renfe connecta València amb Buñol en un trajecte d'aproximadament una hora.
Amb motiu de la la Tomatina, el servici s'ha reforçat, amb una freqüències d'uns 30 minuts. A més, des de l'estació de Buñol fins al centre urbà de Buñol es tarda a penes 10 minuts a peu.
Bus directe
També existixen línies i servicis especials d'autobús que connecten València amb Buñol. La companyia especialitzada Autobuses de Buñol, gestionada a través de Transvia Go, oferix una ruta d'autobús entre la capital i el poble d'interior. La duració aproximada del trajecte és aproximadament una hora i quart.
Vehicle propi
Fer el viatge amb cotxe des de València fins a Buñol té una duració d'aproximadament mitja hora. S'ha de seguir l'autovia A-3 en direcció a Madrid i desviar-se per l'eixida 322 cap a Buñol.
Encara que esta via no és l'opció més recomanable, ja que els accessos amb cotxe al nucli urbà de Buñol es tallen el dimecres a les 7.00 hores del matí.
Davant l'afluència de gent, és recomanable revisar els horaris i planificar el viatge amb bastant antelació. Les organitzacions recomanen arribar prompte i vestir roba còmoda que puga embrutar-se, perquè el més probable és tacar-se amb el suc de la tomaca.
Programació del 26 d'agost:
11:00: Cucanya de "palo jabón".
12.00: Comença la Tomatina, que finalitzarà a les 13.00 hores amb la carcassa final
13.00: Neteja de la plaça del poble i carrers adjacents, a la qual queden tots convidats.
13.00: After Party oficial. Al parc El Planell
19.30: Acte de presentació dels xiquets/etes nascuts i batejats en l'últim any a la Mare de Déu dels Desemparats.
20.00: Missa solemne en honor de la Mare de Déu dels Desemparats i castell de focs artificials a la plaça del Poble
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