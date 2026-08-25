Xeraco ultima els preparatius per a la Volta a Espanya: talls, aparcaments, 25 policies i 30 efectius de Protecció Civil
L'ajuntament demana als veïns i turistes que planifiquen els seus desplaçaments amb antelació
Xeraco entra en el compte arrere com a municipi final d'etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026. Serà l'octava, programada este dissabte, 29 d'agost, a l'avinguda dels Borrons de la platja. La jornada arrancarà a Puçol i constarà de 176 quilòmetres. Serà l'única a la província de València i està subvencionada per la Diputació de València. El final està previst sobre les 17.30 hores, aproximadament.
La localitat sencera es prepara per a tan gran esdeveniment que li donarà una promoció turística extraordinària, impossible de quantificar i pagar, ja que es calcula que l'esdeveniment arriba a 190 països a través del senyal de televisió. La Volta es veu des dels Estats Units a la Xina, per la qual cosa tot el planeta coneixerà Xeraco.
Com succeïx en moltes poblacions que són seus de la Volta, la ronda ciclista servix com a excusa per a posar a punt espais públics que ho necessiten, bé per recomanació de l'organització o per iniciativa dels ajuntaments.
Carretera pavimentada
És el cas de la carretera d'accés a la platja de Xeraco. S'ha repavimentat en una setmana un tram de 800 metres. Gràcies a una subvenció directa de la Diputació de València, de 610.051 euros, Xeraco ha aconseguit un tres per un. D'una banda, el reasfaltat d'un tram de la citada carretera, la creació d'un carril bici sobre el voral del seu marge dret i també l'execució d'una rotonda en l'inici de la via, encara que esta última es farà a partir de setembre.
Però, a part d'estos treballs, a l'ajuntament tenen quasi ultimat el dispositiu preventiu de seguretat, mobilitat i trànsit que els correspon com a final d'etapa de la Volta.
Explica l'alcalde, Avelino Mascarell, que les zones per on passarà i acabar la carrera, tant al poble com a la platja, estan indicades: "Tot el que ens ha demanat l'organització de la carrera ho tenim previst. Vam posar els senyals el dia 15, és a dir, amb dos setmanes d'antelació. Ens falta retirar dos carpes, que ho farem el divendres, però tota la resta està llest".
El més important, segons l'alcalde, són les zones d'aparcament alternatives que s'han hagut d'habilitar perquè els veïns i turistes puguen deixar els seus vehicles, tant els que "vinguen a veure la carrera com els que viuen ací, amb l'objectiu de deixar lliure i buidada la ruta que faran els ciclistes". Mascarell assegura que, fins i tot, s'ha hagut de llogar alguna parcel·la privada per a l'estacionament de vehicles el cap de setmana de la Volta.
L'alcalde demana als veïns i turistes que alliberen de vehicles l'itinerari de la carrera com més prompte millor per a evitar embotellaments d'última hora.
Una altra qüestió important és que la zona nord de la urbanització marítima quedarà lliure: "la gent podrà vindre i eixir de la platja de Xeraco per l'àrea del canal de Tavernes de la Valldigna".
En el sector de l'activitat econòmica, l'ajuntament també ha mantingut contactes amb els empresaris dels quiosquets de platja perquè "tinguen facilitat a l'hora de poder servir dinars als clients. L'objectiu és que quan arribe la Volta, tothom ja haja dinat".
Mascarell recorda als ciutadans que la Volta recorre 5 km del terme municipal de Xeraco. Explica: "Que no s'obstinen tots a anar a la platja perquè la gent pot veure el pas dels corredors al poble i per la carretera".
Policia Local
El cap de la Policia Local de Xeraco, Pere Bofí, comenta que s'habilitarà un dispositiu policial d'uns 25 agents per al dia de la carrera: "Nosaltres tenim una quinzena de policies al poble i comptem amb una desena d'efectius de la Policia Local de Dénia, ciutat amb la qual tenim un acord per a esdeveniments extraordinaris".
També formaran part de l'operatiu de prevenció uns 30 voluntaris de Protecció Civil, segons assegura el comandament policial. L'objectiu és "tindre-ho tot a punt 48 hores abans que arribe la carrera perquè a la Volta cal sumar-li les 20.000 persones que té la platja xeraquera el mes d'agost. Sobretot, ens centrem en el fet que els ciutadans puguen trobar lloc per a reubicar els seus vehicles".
Bofí demana a la ciutadania que tinga paciència el cap de setmana que ve, que seguisca les recomanacions i ordes de les forces d'orde públic i que planifique amb temps el que faran entre el divendres i el dissabte pròxims perquè després no hi haja més problemes de mobilitat.
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