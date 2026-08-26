Immobiliari
La casa a la venda més cara de la Comunitat Valenciana està a València
Es tracta d'un immoble a la urbanització Mont Picaio de Sagunt que té un preu de 18 milions d'euros
La casa més cara que està en estos moments a la venda a la Comunitat Valenciana està situada a Sagunt i el seu preu d'eixida és de 18 milions d'euros. Construïda sobre parcel·les confrontants que superen els 10.800 metres quadrats, la finca disposa de més de 1.600 m² edificats, mentres que la superfície total construïda —incloent terrasses, zones esportives, àrees recreatives i construccions auxiliars— supera els 2.130 m², segons ha informat el portal immobiliari Idealista.
La vivenda, edificada en 2010 i situada a la Urbanització Mont Picaio, té quatre plantes, sis habitacions, huit banys, terrassa i balcó, plaça de garatge, armaris de paret, traster, piscina i jardí.
El rànquing
Idealista detalla quines són les deu vivendes que este portal té en venda en estos moments amb els preus més elevats i les deu es troben a Balears i Màlaga. El primer lloc correspon a un palau a Marbella en una parcel·la de 14.000 metres quadrats amb un valor de 70 milions d'euros. La segona posició l'ocupa una casa a Pollença (Mallorca), amb 46 milions. La tercera, a Palma, ix a 39,5 milions. La quarta, en la malaguenya Benahavís, per 34 milions i la quinta, una casa rural a Mallorca, per 29,5.
Les cinc restants d'entre les deu primeres tenen preus que oscil·len entre els 27,5 milions d'un immoble a Palma als 24,5 d'un altre situat en la mateixa ciutat. Fora d'estes dos autonomies, la següent residència a la venda amb el major cost es troba a Catalunya, concretament a la ciutat gironina de Roses, a la Costa Brava, i ix a la venda per 22 milions d'euros.
Altres vivendes
A continuació apareix, per 20,5 milions, un immoble situat en la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón. Després ve la citada vivenda valenciana, que va per davant d'una en la murciana Cartagena, per 14,5 milions, i d'una altra en la canària Adeje, amb 10 milions. En la resta de comunitats, els preus se situen per davall dels dos dígits: l'aragonesa Benasc (3,5), l'asturiana Gijón (4,9), la càntabra Santander (3,6), la castellanolleonesa Cerejo de Abajo (6), la basca Sant Sebastià (5,75), l'extremenya El Gordo (2,6), la gallega Cee (5), la riojana Haro (3), la castellanomanxega Toledo (4,4) i la navarresa Beire (2,4).
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