Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matrimonio CulleraIncendio CastellónTemperatura L'AlbuferaVuelta España Comunitat ValencianaCercanías ValenciaApartamentos turísiticos BotánicTiempo en Valencia
instagramlinkedin

Sol·licitants d'asil

Estats Units revocarà els visats de curta duració a centenars de milers d'estrangers

Unes 200.000 persones podrien estar afectades per la mesura

Marco Rubio.

Marco Rubio. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

El Govern dels Estats Units ha anunciat este dimarts que revocarà els visats de curta duració per a aquells residents estrangers que hagen sol·licitat asil, una mesura que podria afectar centenars de milers de persones i que la Casa Blanca ha destacat com "la major revocació massiva de la història" del país.

El portaveu del Departament d'Estat, Tommy Pigott, ha confirmat en declaracions a Europa Press que des de la cartera diplomàtica s'estan "coordinant amb el Departament de Seguretat Nacional (DHS) per a identificar i revocar els visats de no immigrant d'aquells estrangers que han arribat als Estats Units al·legant ser visitants de curta duració, però que després sol·liciten asil per a quedar-se de manera permanent".

Pigott ha justificat la mesura perquè els visats de curta duració --per motius de negoci o turisme, per exemple-- "s'expedixen amb el clar enteniment que estan destinats als qui tenen la intenció de tornar al seu país d'origen".

Washington considera així que "obtindre un visat amb la finalitat de sol·licitar asil constituïx un frau" i, per tant, un motiu per a retirar un visat. "Sota el lideratge del president (Donald) Trump i del secretari (Marco) Rubio, estem deixant clar que un visat és un privilegi, no un dret", ha dit.

El portaveu, que no ha brindat xifres de possibles afectats, ha assegurat que el procés per a revocar estos permisos "es durà a terme de manera progressiva" i que les autoritats estatunidenques respecten "la integritat de (les) lleis en matèria de visats i asil".

Noticias relacionadas

D'acord amb les informacions de l'agència de notícies Bloomberg, les autoritats podrien retirar el visat a unes 200.000 persones.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents