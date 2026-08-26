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Polèmica

Llorca nega "persecució" ideològica als professors : "Ni molt menys, això no és cert"

La Generalitat assegura que la Inspecció Educativa vetlarà per la neutralitat i evitarà l'adoctrinament, garantint que cap docent serà perseguit

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita la zona reformada d'Urgències de l'Hospital Doctor Peset. En la imatge, Pérez Llorca (centre), acompanyat pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez (dreta), i responsables de l'hospital. EFE/Manuel Bruque

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita la zona reformada d'Urgències de l'Hospital Doctor Peset. En la imatge, Pérez Llorca (centre), acompanyat pel conseller de Sanitat, Marciano Gómez (dreta), i responsables de l'hospital. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque / EFE

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Redacción Levante-EMV

València

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha negat que l'Administració autonòmica pretenga "perseguir cap professor" en haver inclòs en la llei d'acompanyament als pressupostos de 2026 com a novetat que a partir d'ara el cos de la Inspecció Educativa haurà de "vetlar per la neutralitat ideològica en els centres" i evitar "qualsevol tipus d'adoctrinament". De fet, ha garantit que cap professor "serà perseguit".

"Ni molt menys, això no és cert i no s'ajusta a la realitat", ha replicat, en declaracions als mitjans este dimecres després d'una visita a la zona reformada de les Urgències de l'Hospital Doctor Peset a València, en ser preguntat després que diversos sindicats educatius i la Confederació Gonzalo Anaya hagen criticat esta modificació, que han qualificat de "caça de bruixes" contra el professorat, de "retrocés" i de "falta de respecte" als docents.

"No crec que cap llei que haja proposat el govern de la Generalitat pretenga perseguir cap professor, ni molt menys. Això no és cert i això no s'ajusta a la realitat", ha expressat el cap del Consell, que ha assegurat que creu "en una educació on prevalga la llibertat educativa, on defenem que els pares puguen triar centres i la llengua amb la qual volen que aprenguen els seus fills".

Tot això, ha matisat, "respectant també nostres dos llengües oficials, tant el valencià com el castellà, i sobretot, que cada dia siguem capaços de millorar l'educació tots junts, sense utilitzar els alumnes per a generar polèmiques ni problemes".

Al seu juí, també en matèria educativa "cal coordinar-se bé i millorar problemes que existixen en l'educació", com en altres camps, i ha garantit que hi ha voluntat del Consell que presidix per a "cada dia fer-ho millor".

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"El que puc garantir és que cap professor serà perseguit, el que sí que intentarem és que hi haja llibertat de pensament, que hi haja llibertat educativa, perquè era el nostre projecte estrela quan ens vam presentar a les eleccions i vam ser el partit més votat de la Comunitat Valenciana", ha defés, entre altres coses al seu juí "perquè créiem en la llibertat educativa i perquè la societat valenciana creu en la llibertat educativa".

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