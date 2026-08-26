Montcada derrocarà un antic hospital psiquiàtric que porta dècades abandonat i mai va arribar a funcionar
L'actuació busca eliminar un espai insalubre i degradat per a recuperar una parcel·la estratègica situada al costat de la casa consistorial
Montcada prepara l'enderrocament d'un dels edificis que acumula dècades d'abandó i degradació en el municipi. L'immoble va ser projectat durant els anys 70 per a albergar un hospital psiquiàtric, però finalment mai va arribar a entrar en funcionament i des de llavors ha romàs abandonat.
«Per fi direm adeu a un dels edificis més degradats de Montcada», assenyala l'alcalde Álvaro Gonzalvo. Segons explica el primer edil, l'edifici «durant dècades ha estat abandonat, s'ha degradat i s'ha convertit en un problema per al nostre municipi». L'estat de les instal·lacions i la seua situació d'abandó han convertit l'espai en un punt d'abocaments i insalubre.
L'edifici serà demolit
L'ajuntament ha anunciat ara l'enderrocament de l'immoble " per a posar punt final a esta situació», afirma el regidor Pep Esplà. La primera idea era poder reconstruir el bloc, almenys usar la seua estructura, però diversos estudis tècnics van determinar l'estat de ruïna del complex i la necessitat de derrocar-lo per a construir des de zero.
L'actuació té un doble objectiu: eliminar un espai actualment degradat i millorar les condicions de seguretat de la zona. A més, permetrà recuperar una parcel·la considerada «estratègicament molt important per al futur de Montcada», ja que està situada just al costat de la casa consistorial. En un primer moment, es va plantejar fins i tot la possibilitat de destinar eixa parcel·la al futur Auditori, una de les promeses d'Álvaro Gonzalvo quan va assumir la vara de comandament fa poc més de dos mesos, però l'extensió no era suficient.
Encara que el seu futur ús encara està per determinar, la proximitat al consistori podria marcar el seu destí com a seu de servicis municipals o de multiusos de col·lectius i associacions locals.
La intervenció suposarà, per tant, la desaparició d'un edifici que mai va arribar a complir l'ús per al qual va ser concebut i que porta dècades formant part del paisatge urbà del municipi en un estat d'abandó.
Recuperar espai per a transformar Montcada
L'Ajuntament de Moncada emmarca l'enderrocament dins d'una estratègia més àmplia de recuperació i transformació de l'espai urbà. «Continuem recuperant espais, dignificant els nostres carrers i transformant Moncada perquè siga més habitable per a tots els veïns i veïnes», assegura.
L'actuació permetrà alliberar una parcel·la que el consistori considera estratègica per al futur del municipi, al mateix temps que elimina un dels immobles més degradats i millora la seguretat del seu entorn.
El projecte suposa així posar fi a dècades d'abandó d'un edifici concebut en els anys 70 com a hospital psiquiàtric i que mai va arribar a funcionar com a tal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Apareix el cadàver d'una dona surant a la platja de Puçol
- Una tempesta amb adversitat potencial molt alta recorre la província amb vents de 70 quilòmetres per hora i graníssol
- Avís roig a la Comunitat Valenciana: estos són els municipis en risc per temperatures extremes
- Busquen un home desaparegut a Torrent des del dia de l'eclipsi
- La Policia Nacional vigila la patrulla feixista de la Malva-rosa i n'identifica tres membres
- L'origen del ponent i per què és sinònim de calor extrema a la Comunitat Valenciana
- Dos mitjans aeris combaten una reproducció en el perímetre de l'incendi de la Vall d'Uixó
- La Colla Barcelonista de Sueca denuncia una actuació “desproporcionada” de la UIP contra un dels seus membres a Elx