El PP urgix a arreglar la pista del pavelló de Cullera després de sis mesos deteriorada
El portaveu popular, Alan Martínez, assegura que el govern de Jordi Mayor coneix els desperfectes des de març i reclama que la instal·lació estiga en condicions abans de l'inici de les competicions
El Grup Municipal del PP de Cullera ha reclamat al govern local una actuació “immediata” en la pista del pavelló municipal davant la deterioració que presenta el paviment, coincidint amb l'inici de la pretemporada dels clubs esportius i a poques setmanes del començament de les competicions oficials.
El portaveu popular, Alan Martínez, ha assenyalat que l'ajuntament coneix la situació des d'el mes de març passat, quan la seua formació ja va començar a reclamar una intervenció per a corregir les deficiències de la superfície i garantir que la instal·lació arribara en condicions a l'inici de la nova temporada.
Segons denuncia el PP, en la pista poden observar-se diferents zones deteriorades i amb desperfectes que, en alguns casos, han sigut reparats de manera provisional mitjançant cinta adhesiva. Per als populars, esta situació evidencia, a parer seu, una falta de previsió en el manteniment d'una instal·lació utilitzada durant tot l'any per nombrosos clubs i esportistes de la localitat.
“No estem parlant d'un problema que haja aparegut ara. El govern de Jordi Mayor sap des de fa temps que la pista necessita una actuació. Han passat sis mesos i hem arribat a la pretemporada sense una solució definitiva”, ha afirmat Martínez.
Reclamen sis mesos de planificació
El portaveu del PP ha posat el focus en el temps transcorregut des que, segons la seua versió, l'ajuntament va tindre coneixement de les deficiències. “Març, abril, maig, juny, juliol i ara agost. El govern municipal ha tingut sis mesos per a planificar una actuació i arribar a la nova temporada amb la pista en condicions", ha assenyalat.
Els populars reclamen a l'executiu local que explique els motius pels quals no s'ha escomés fins ara una solució definitiva i que concrete quina actuació està prevista, quan començarà i quin serà el termini d'execució.
Martínez considera que el problema "no és una qüestió estètica", sinó que afecta les condicions en les quals els esportistes desenrotllen els seus entrenaments i competicions. "No estem demanant cap luxe. Estem demanant que els clubs de Cullera puguen entrenar i competir en unes instal·lacions municipals dignes i en condicions", ha subratllat.
Una instal·lació clau per als clubs
El PP recorda que el pavelló municipal acull durant la temporada l'activitat de clubs de diferents disciplines i categories, a més de ser utilitzat per esportistes de diferents edats. La formació considera especialment important que la instal·lació estiga preparada davant la proximitat de l'inici de les competicions oficials.
En este sentit, Martínez ha destacat que Cullera comptarà esta temporada amb un equip de referència que competirà en Tercera Divisió, circumstància que, a parer seu, reforça la necessitat de disposar d'unes instal·lacions esportives adequades. "Els nostres esportistes no poden començar una temporada preguntant-se si la pista estarà en condicions", ha manifestat el portaveu popular.
El PP ha anunciat que continuarà realitzant seguiment de la situació fins que s'execute una solució definitiva. "Una cinta adhesiva pot servir per a una solució provisional, però no pot convertir-se en el pla de manteniment d'una instal·lació municipal", ha conclòs Martínez.
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