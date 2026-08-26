El rellotge dels Quatre Cantons de Xàtiva continua sense donar l'hora
L'Ajuntament el va reparar i va reinstal·lar a la fi del passat mes de juny, però no se n'ha arreglat la connexió elèctrica i ha aparegut un clevill en una de les dos cares de cristall
El reconegut rellotge dels Quatre Cantons de Xàtiva -emplaçat en una cruïlla urbana pròxima a l'emblemàtica plaça del Mercat- continua sense donar l'hora. L'Ajuntament el va reinstal·lar en la zona fa un mes després d'encarregar una completa reparació a l'últim orfebre del temps que encara residix en la capital de la Costera: el rellotger Miguel Bellver. L'artesà xativí va desmuntar el mecanisme, el va netejar i el va greixar; a més de retocar-ne els elements estètics exteriors. I el dispositiu va ser instal·lat de nou. No obstant això, les complicacions derivades de l'ampli calendari de la Fira han causat que haja passat un mes i el rellotge seguisca sense funcionar. Les fonts municipals consultades també apunten que s'han de realitzar arranjaments en el sistema elèctric: "Segons sembla, s'està fent un canvi de la connexió de la llum i està previst que l'electricista el connecte de nou a una nova línia de la xarxa pública", exposen. No hi ha data per a fer la tasca encara.
Nous desperfectes
I tot apunta al fet que s'haurà d'actuar de nou en la peça històrica. Una de les dos cares de cristall patix ara un nou clevill. El més segur és que haja sigut causat pels últims episodis de tempesta que s'han registrat en la capital comarcal de la Costera i que van obligar a ajornar primer el concert de la Nit Jove el 15 d'agost. Al seu torn, l'acte institucional de la clausura de la Fira de Xàtiva també va ser traslladat al Gran Teatre per un episodi de tempestes.
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